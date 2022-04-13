Государство узаконенных геноцидов

Спикер МИД РФ Мария Захарова недавно заявила о том, что геноцид мусульман в Сребренице в 1995 году был постановкой западных режиссеров. А превратившийся в шавку Кремля полоумный картофельный фюрер Лукашенко заявил вчера, что похожий геноцид в пригородах Киева, учиненный российскими оккупантами, был организован британцами.

Меж тем, проект "Инсайдер" в своем вчерашнем обзоре показывает, что Москва прекрасно знает, что геноцид в Сребренице был реальным, и не раз ссылалась на него, когда ей это было удобно (https://theins.ru/antifake/250124).

Очевидно, все про геноцид вокруг Киева она знает и сейчас. Именно поэтому, назвав вчера произошедшее в Буче "фейком" Путин поспешил спрятаться за Ракку: "И когда они мне говорят «Буча», я спрашиваю, а вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, по самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией?".

Иначе говоря, Путин хочет сказать, что будет делать то, что себе позволяют делать американцы - именно такова философия закомплексованного кремлевского империализма.

А то, что он закомплексованный, вторичный и трусливый, видно хотя бы в сравнении оригинала и копии и их отношения к таким событиям. Ведь то, что на совести американской военно-политической машины масса таких преступлений в Исламском мире, очевидно. И, подчеркнем, не имеет оправдания. Вот только многие из них США сами признают и осуждают, выплачивая компенсации их жертвам, а еще большее количество таковых расследуют. И американским обществом были осуждены пытки в Абу Грейбе, а закрытие тюрьмы в Гуантанамо было темой президентских предвыборных кампаний.

А теперь вопрос - когда Россия в последний раз признала свои военные преступления и извинилась за них, уже не говоря о выплате компенсаций их жертвам? Но она не только не делает этого сама, а теперь еще и отрицает установленные многочисленными международными расследованиями и судебными разбирательствами факты чужих геноцидов вроде Сребренице.

И эта разница в подходах говорит нам не о лицемерии и политкорректности, как кто-то может подумать. Она говорит о том, что в одном случае имеет место стремление минимизировать подобные проявления войн, тогда как в другом, объявляя их фейками, на них заранее дается карт-бланш.

И если американский военный перед совершением военного преступления хотя бы задумается о том, что за это его может ждать расследование и наказание, то российский военный с "чистой совестью" может убивать, грабить, пытать и насиловать гражданских, зная, что его руководство все это объявит фейком.