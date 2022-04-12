"Белые каски" записали обучающее видео для спасателей в Украине

Добровольцы сирийской гражданской обороны, известные как "Белые каски", сняли в Идлибе специальный видеоурок для украинских спасателей.

Видеоурок, снятый в городе, сильно пострадавшем от сирийского режима и российских авиаударов и артиллерийских обстрелов, включает в себя советы, полученные из личного опыта оказания помощи раненым и противостояния военным стратегиям России.

Члены «Белых касок» на манекене демонстрируют, как накладывать повязки и жгуты, в клипе, снятом в городе Ариха, где удары российской авиации относительно регулярны.

Видео, которое предлагает ряд других спасательных инициатив, является последним примером того, как сирийцы мобилизуются, чтобы поделиться с украинцами горькими знаниями, почерпнутыми за более чем десятилетие войны.

Их опыт включает в себя выживание в безжалостных артиллерийских обстрелах и борьбу с химическими атаками.

«Как службы экстренного реагирования, мы считаем, что можем поделиться своим опытом в Сирии с гуманитарными работниками в Украине», — говорит в камеру на английском языке волонтер-спасатель Исмаил аль-Абдулла.

Аль-Абдулла сказал, что нападения России на школы, больницы и гуманитарных работников в Украине «к сожалению, слишком знакомы нам» после многих лет подобных ужасов.

В видео он предостерегает украинских спасателей от «двойных ударов», когда за первоначальной атакой следует второй удар, который наносится после того, как спасатели собрались на месте происшествия (именно так произошло вчера, когда россияне разбомбили аэропорт в Днепре).

Целью инициативы является подготовка учебных пособий, которые будут переведены на украинский язык и размещены на веб-сайте «Белых касок», сказал он AFP.

Контент призван помочь спасателям и гражданским лицам в Украине справиться со стратегией бомбардировок России, которую она разработала во время войны в Сирии.

«Мы даем этот совет, чтобы украинские спасатели избегали… жертв», — сказал он, будь то среди мирных жителей или среди спасателей.

От осады городов до обстрелов гражданской инфраструктуры и организации так называемых «гуманитарных коридоров» — стратегии, отработанные Москвой в Сирии, теперь применяются в Украине.

Аль-Абдулла посоветовал украинским спасателям документировать свою работу с использованием камер GoPro, «чтобы сохранить доверие» и оградить себя от клеветнических кампаний , которые ранее использовались для подрыва позиций сирийских служб быстрого реагирования.

Сирийский студент-медик Мухаммад Хадж Муса, который также фигурирует в обучающем видео, выразил надежду, что совет поможет украинцам «справиться с травмами, которые они могут увидеть в любой момент».

«Мы пережили этот опыт и видели жертв», — сказал Хадж Муса AFP, надеясь, что его опыт поможет другим спасателям «спасать жизни».

«Белые каски» предложили твердую поддержку народу Украины, опубликовав заявление, подтверждающее их солидарность, 22 февраля, всего за два дня до нападения России на соседнюю страну 24 февраля.

«Как сирийцы, которые более десяти лет подвергались российской агрессии, мы, «Белые каски», подтверждаем нашу солидарность с народом Украины и стоим на его стороне перед лицом терроризма», — говорится в заявлении.

«Мы самым решительным образом осуждаем все акты российской агрессии против украинцев», — говорится в сообщении. «Нам очень больно осознавать, что оружие, испытанное на сирийцах, теперь будет использовано против мирных жителей Украины».

2 марта «Белые каски» опубликовали в социальных сетях видео, в котором бойцы гражданской обороны подтвердили свою солидарность с гуманитарными работниками в Украине и украинским народом.

«Тысячи жертв, которых мы спасли во время нашей работы в Сирии, еще свежи в нашей памяти, и мы не можем забыть их или забыть ту боль, которую они испытали», — говорит на видео член «Белых касок».

"Народ Украины переживает трагедию, подобную той, которую пережили и переживают сирийцы", - добавил он.

В пятницу (8 апреля) в результате ракетного удара России по железнодорожной станции в Краматорске на востоке Украины погибли по меньшей мере 57 человек, в том числе пятеро детей.

В «Белых касках» отмечают, что Россия использовала ту же тактику в Сирии, когда атаковала гуманитарные коридоры.

«Мы опустошены новостями и изображениями, исходящими из Бучи , — заявила группа гражданской обороны 4 апреля. — Россия должна быть привлечена к ответственности за зверства, совершаемые от Сирии до Украины».

«Убийство невинных мужчин, женщин и детей на улицах должно быть остановлено».