Шиитские боевики контрабандой поставляют России оружие для войны с Украиной - The Guardian

Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для военных действий в Украине с помощью иранских сетей по контрабанде оружия.

Об этом пишет The Guardina со ссылкой на информацию от проирнаских боевиков в Ираке, и региональных разведывательных служб.

По данным издания РПГ и противотанковые ракеты, а также реактивные системы залпового огня бразильской разработки были отправлены в Россию из Ирака после неудачной кампании Москвы в Украине в марте.

Ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, похожий на российский С-300, также был подарен Москве властями Тегерана. Кроме того иранцы вернули россиянам комплекс С-300, по словам источника, помогавшего организовать транспортировку.

Использование преступного мира, занимающегося торговлей оружием, указывает на резкое изменение российской стратегии, поскольку Москва вынуждена опираться на Иран, своего военного союзника в Сирии после новых санкций, вызванных вторжением в Украину.

Ирак после двух десятилетий войны доверху заполенен оружием, особенным американским. Большая его часть легально перешла в руки шиитских групп, поддерживаемых Ираном, и выступающих против присутствия США в стране, но с 2016 года официально включенных в состав иракских вооруженных сил в рамках борьбы с группировкой ИГИЛ*.

РПГ и противотанковые ракеты, находящиеся в руках "Хашд аш-Шааби", самой мощной шиитской группы, были доставлены в Иран через пограничный переход Саламджа 26 марта. Там их получили иранские военные, которые затем доставили их в Россию морем, сказал командир группы, контролирующей доставку.

По словам источника, 1 апреля "Хашд аль-Шааби" также разобрала и отправила по частям в Иран две самоходные реактивные системы залпового огня Astros II бразильской разработки, известные в Ираке как лицензионная версия Sajil-60.

"Нам все равно, куда идет тяжелое вооружение (потому что оно нам не нужно, - ред.). Все, что направлено против США, делает нас счастливыми", - сказал один из собеседников в "Хашд аш-Шааби".

После этого три грузовых судна — два под российским флагом и одно под иранским — пересекли Каспийское море из иранского порта Бендер-Энзели и прибыли в Астрахань.

Вряд ли кого-то из нас удивит отмороженная аморальность шиитских боевиков в Ираке или Иране. Но тот факт, что один из крупнейших в мире экспортеров оружия вынужден сейчас контрабандой тянуть ракеты с Ближнего Востока для своей войны в центре Европы еще вчера показался бы полным безумием.

* - запрещены в РФ