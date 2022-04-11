В этом году хадж смогут совершить миллион человек

Саудовская Аравия увеличила число паломников, которые смогут совершить хадж, до 1 миллиона человек в 2022 году. Причем паломники смогут приехать даже из-за границы Саудовской Арвавии. Власти королевства объявили об этом в субботу после двух лет ограничений из-за пандемии коронавируса.

Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии опубликовало заявление, в котором говорится, что хадж открыт для лиц моложе 65 лет, получивших утвержденные министерством здравоохранения Саудовской Аравии прививки от COVID-19.

Паломники из-за рубежа должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов с момента отправления, добавляет ведомство, призвав посетителей соблюдать меры по охране здоровья.

Саудовская Аравия ограничивала хадж внутренними паломниками в течение последних двух лет из-за пандемии. Всего в прошлом году хадж совершили 60 000 паломников по сравнению с примерно 2,5 миллионами в 2019 году.