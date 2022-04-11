Россия назначила командующим в Украине «сирийского мясника»

После первичных неудач вторжения Россия назначила командующего «спецоперацией», который призван завоевать Украину, заявил в воскресенье официальный представитель США.

Новым командующим стал 60-летний генерал армии Александр Дворников, командующий войсками Южного военного округа. Подчёркивается, что он приобрёл значительный боевой опыт, руководя действиями российских военных в Сирии.

Как пишет Би-би-си, одной из причин проблем, возникших при достижении целей вторжения в Украину, стала плохая координация между войсками различных российских военных округов, участвующими в операции. Генерал Дворников должен изменить эту ситуацию и добиться лучшей координации.



Дворников — кадровый военный, который неуклонно поднимался по служебной лестнице, начав в 1982 году командиром взвода. Он воевал во время Второй войны в Чечне и занимал несколько высоких должностей, прежде чем в 2015 году был назначен командующим российскими войсками в Сирии.

Многие западные СМИ подчёркивают, что Дворников приобрёл значительный боевой опыт, руководя действиями российских военных в Сирии. Но зная, что собой представляет военный опыт россиян в Сирии, немудрено, что генерал из-за массовых убийств сирийского мирного населения известен как «Сирийский мясник».

Военный аналитик Том Купер, наблюдавший за Дворниковым еще в пору его сирийской кампании, скептически оценивает тот самый опыт, о котором упоминают все издания. Единственной «позитивной» стороной Купер называет собрание и организацию различных асадитских ополчений в номинально регулярное войско. Но вот «стратегический гений» Дворникова проявлялся исключительно в лобовых атаках и забрасывании пушечным мясом противника после массированного огня артиллерии и авиаударов.

Координация с союзниками, из иранского КСИР например, никогда не была сильным местом Дворникова (напомним, что именно координацию должен исправить новый командующий). В феврале и весной 2016 года Дворников не смог обеспечить быструю и дешевую победу в сражении с ИГИЛ* на юге Алеппо, а единственные минимальные успехи показали КСИР. Несмотря на это, Дворников был в таких контрах с иранцами, что самому Шойгу пришлось лететь в Тегеран на разборки - без успеха, так что Дворникова пришлось отправить домой.

В итоге, резюмирует Купер, по крайней мере мы знаем, чего ожидать от Дворникова в Украине. Этом наверняка «много огневой мощи и массы солдат», то есть массированные штурмы при поддержке артиллерийского огня и авиаударов. Однако, как показывает опыт 1-й и 2-й береговых дивизий Сирийской Свободной армии (не говоря уже про ИГИЛ) и выжить и отбить такого рода атаки очень даже можно.

Но почти нет сомнения, что «сирийский мясник» приложит все усилия, чтобы стать еще и мясником украинским.

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