Дагестан - рекордсмен по гробам из Украины. Ты доволен, Курбанов?

"Медуза" опубликовала репортаж из Дагестана, который по ее подсчетам стал рекордсменом по "грузу 200" из Украины

https://meduza.io/feature/2022/04/10/vam-russkim-ne-o-chem-bespokoitsya-kavkaztsy-vse-sdelayut

Причины у такого рекорда две: отсутствие перспектив, которых дагестанских мужчин на Родине лишил колониальный режим, и промытость мозгов ватной пропагандой.

Косвенно немалую роль в этом сыграл культ гладиаторства, который до войны себя проявлял через MMA. Уже тогда умные люди предупреждали, что это плохо, когда у дагестанской и вообще кавказской молодежи на родине престижнее всего заниматься мордобоем, который оплачивается лучше всего из имеющихся альтернатив, а не наукой, технологиями, аналитикой и т.д.

И вот мы видим как в итоге этой тенденции гладиаторство спортивное обернулось гладиаторством классическим. И это понятно - ведь количество Хабибов ограничено, поэтому и вербуют на войну по спортивным клубам тех, кто понимает, что таких успехов, как хотел не добьется.

Плюс пропаганда. Причем, если с российской пропагандой все ясно, то нельзя в очередной раз не сказать о пропаганде в мусульманской обертке. От прямой пропаганды муптията до пропаганды "мусульманских блогеров", таких как Руслан Курбанов.

Ну что, Руслан, нравятся тебе результаты воспевания тобой возрождающейся России-Орды и нового Союза, у которой кавказское будущее? Такое будущее ты имел в виду - гладиаторское? Скажешь, нет? Ну тогда докажи это - призови кавказцев и среднеазиатов не идти в пушечное мясо на эту войну так же публично, как ты воспеваешь ту "новую Россию", которая их туда гонит. Без этого цена твоим оправданиям - две копейки.