Абдур-Рабб Мансур Хади покинул пост президента Йемена

Международно признанный президент Йемена Абдур-Рабб Мансур Хади передал свои полномочия новому президентскому совету. Это случилось в результате крупных политических потрясений, которые набрали обороты благодаря хрупкому двухмесячному перемирию.

«Я безвозвратно делегирую этому президентскому руководящему совету все свои полномочия», — сказал Хади в телевизионном заявлении рано утром в четверг, в последний день мирных переговоров, состоявшихся в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, которая возглавляет анти-хуситскую коалицию.

Хади добавил, что совету будет поручено вести переговоры с хуситами «о постоянном прекращении огня».

Он также уволил вице-президента Али Мохсена аль-Ахмара, влиятельного военного деятеля, и передал его полномочия президентскому совету. Хуситы особенно не любят Аль-Ахмара за прошлые военные кампании в их северной цитадели, но также его не любят и южане за его ведущую роль в гражданской войне между севером и югом страны в 1994 году.

После заявления Хади Саудовская Аравия сообщила, что выделяет 3 миллиарда долларов на поддержку разрушенной войной экономики Йемена: 2 миллиарда долларов поступит из Эр-Рияда и еще 1 миллиард долларов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые также являются частью коалиции.

По сообщениям государственных СМИ, королевство также призвало к проведению международной конференции по Йемену.

Новый президентский совет возглавляет Рашад аль-Алими, советник Хади и бывший министр внутренних дел в правительстве покойного президента Али Абдуллах Салеха.

Аль-Алими поддерживает тесные связи с Саудовской Аравией и другими политическими группами внутри Йемена, в том числе с могущественной партией «Ислах» — отделением «Братьев-мусульман»* в Йемене.

В совет входят семь других членов, все из которых имеют политическое и военное влияние в Йемене. Среди них Айдарус аль-Зубайди, глава сепаратистского Южного переходного совета — зонтичной группы хорошо вооруженных и хорошо финансируемых ополченцев, поддерживаемых ОАЭ с 2015 года.

Шейх Султан аль-Арада, влиятельный губернатор богатой энергоносителями провинции Мариб, также был назначен членом совета. Как и Тарик Салех, лидер ополчения и племянник покойного президента, имеющий тесные связи с ОАЭ.

Многие йеменцы не оплакивают конец периода правления президента Абдур-Рабба Мансура Хади.

Это многое говорит о президентстве человека, которого считают «случайным» лидером, и который не смог эффективно руководить правительственными войсками в ходе почти восьмилетней гражданской войны, опустошившей страну.

Напомним, что Хади, бывший вице-президент 33-летнего лидера Али Абдуллаха Салеха, стал президентом в 2012 году, когда Салех был изгнан после года протестов «арабской весны».

Он должен был находиться у власти в течение двух лет и обеспечить переход к полной, инклюзивной йеменской демократии.

Вместо этого Хади закрывал глаза на растущую мощь поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов на севере, которые в конце концов захватили столицу Сану в 2014 году и вынудили Хади бежать в 2015 году.

Он также не смог справиться с задачей стать лидером военного времени.

Застряв в Эр-Рияде, он по сути стал марионеткой Саудовской Аравии, которая теперь боролась с хуситами от его имени.

У йеменцев был молчаливый президент, который говорил со своим народом на камеру всего несколько раз за последние несколько лет. Когда бушевала война, зарплаты не выплачивались, и распространялась гуманитарная катастрофа.

Что же так долго удерживало Хади, несмотря на его изгнание и непопулярность, на посту президента?

Отсутствие альтернативы, которую могла бы принять расколотая антихуситская коалиция, наряду с «легитимностью» Хади как международно признанного президента.

Однако теперь кажется, что саудовцам Хади надоел, и они решили, что альтернативой на самом деле является объединение представителей различных антихуситских группировок в один президентский совев.

Впрочем, наблюдатели пока что сомневаются, что столь разношерстному собранию разных лидеров удастся остаться единым, учитывая, что один из них (Аль-Айдарус) вообще хочет разделить Йемен на части.

Интересы, представленные в президентском совете, неизбежно столкнутся. Вопрос в том, смогут ли его члены пока что оставаться на связи друг с другом и отложить свои разногласия в сторону.

Отметим, что лидеры хуситов немедленно осудили президентский совет. По их мнению, совет навязан иностранцами, и не представляет Йемен.