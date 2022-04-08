В Крыму проходят новые репрессии против крымских татар

В оккупированном Крыму российские силовики продолжают гонения на крымских татар.

Утром 6 апреля поступило сообщение, что в крымском поселке Раздольное проходят «следственные действия» в доме активиста Сервера Бариева. После обыска около 9 часов утра Сервера Бариева вывели из дома и увезли.

«Никаких документов не оставили. По предварительным данным, увезли в Симферополь», — сообщает «Крымская солидарность».

«Бариев успел сообщить брату, о том что к нему приехали. Я подошел к сотрудникам узнать причину обыска, на что мне в грубой форме было сказано отойти, иначе я поеду с ними „кататься по Симферополю“», — сообщил свидетель событий.

Сервер Бариев работает стоматологом и является гражданским активистом. В январе 2019 года в его доме и по адресам ещё двоих крымскотатарских активистов, Османа Османова и Эрнеста Эмирасанова, сотрудники крымского Центра Э уже проводили обыски. Активист отмечал, что периодически замечал за собой слежку. По его словам, периодически следили до сих пор:

«Только машины меняются. Я сначала марки запоминал, номера фиксировал, а потом их стало так много, и они так быстро менялись, что я перестал это делать».

Буквально на днях на КПВВ «Чонгар» (он отделяет Крым от материковой Украины) силовики задержали семью крымского татарина Рустема Гугурика, и уже через несколько дней «суд» отправил его самого под арест до 29 мая 2022 года, обвинив в «участии в незаконном вооруженном формировании», а именно в том, что он якобы находился в крымскотатарском добровольческом батальоне им. Номана Челебиджихана.