Россия рекрутирует жителей Центральной Азии на войну с Украиной

Первоначальные планы путинского режима по быстрому проведению "спецоперации" в Украине с захватом Киева за два дня с крахом провалились. И вместе с тем, стало очевидно, что изначального контингента в 190 000 слишком мало. Потери огромны, целые подразделения ВС РФ становятся недееспособными, а войне конца не видно. И вот уже всерьез захоят разговоры не только о привличении наемников (включая ближневосточных и африканских), но и о мобилизации. И это несмотря на то, что российское правительство, включая самого Путина, продолжали убеждать всех россиян, что мобилизации не будет. Впрочем, мы помним, как они говорили, что и вторжения в Украину никогда не будет, да и сейчас его нет.

До открытой полномасштабной мобилизации дело еще не дошло, и возможно не дойдет. А вот частичная уже явно идет. И затащить на войну за "русский мир" режим пытается и тех, кого самые горластые и яростные представители этого самого мира иначе как "чурками" не считают. О том, как Россия сейчас пытается мобилизовать жителей Цетральной Азии пишет проект Cabar Asia.

Ресурс отмечает, что сейчас в военкоматы активно приглашают уроженцев стран Центральной Азии, которые получили российское гражданство. Параллельно с этим идет мобилизация контрактников – мигрантов, которые в перспективе смогут получить паспорт РФ за военную службу.

С 24 февраля 2022 года в России начали мобилизацию офицеров запаса, в том числе родившихся в странах Центральной Азии. Каримжон Ёров, защитник прав мигрантов, написал 4 марта в Facebook, что «вот уже три дня таджики с российским гражданством сообщают о приглашении в военкомат». Впрочем, это коснулось уроженцев и других стран.

Сардарбек Маматиллаев родом из города Оша, а несколько месяцев назад он получил гражданство РФ. Этим летом ему исполняется 25 лет и он уже отслужил в Кыргызстане, но теперь придется служить в рядах российской армии.

В 2013 году в федеральный закон России «О воинской обязанности и военной службе» внесли поправки, согласно которым, все молодые люди, получившие российское гражданство, обязаны отслужить в вооруженных силах, даже если они ранее уже служили в армии своей страны. Исключением являются мигранты из Таджикистана и Туркменистана, так как между Россией и этими странами заключены соответствующие международные договоры.

«Мне теперь звонят и говорят, чтобы я пришел в военкомат, иначе отберут гражданство. […] Думаю, что все это из-за Украины. Сейчас на разных сайтах очень много объявлений, где требуются срочники», – рассказывает Маматиллаев.

По словам Каримжона Ёрова, некоторые мигранты задумались о бегстве в другое государство.

«Спрашивали, что будет, если не пойдем [в военкомат] или если сбежим в другое государство. Сегодня трое [таджикистанцев] спросили, что будет если откажемся от гражданства России, какой срок это займет. А один даже готов был предложить деньги», – говорит Ёров.

Таджикстанцы заявили ему, что получили гражданство России ради лучшей жизни и ради будущего своих детей, а не войны.

С начала военных действий в Украине из России стали выезжать тысячи граждан – как коренные жители, так и выходцы из ближнего зарубежья, которые не согласны с ходом событий. В том числе и те, которые боятся быть призванными на срочную службу и отправиться в зоны боевых действий.

Во время военного вторжения России в Украину на популярных российских сайтах появилось множество объявлений о наборе военнослужащих, даже без российского гражданства.

Пока неясно, сколько выходцев из Центральной Азии воюют в составе российской армии в Украине. Диаспоры в России на данный вопрос не ответили.

В интервью CABAR.asia правозащитница Валентина Чупик отмечает, что к ней обращались бывшие граждане Кыргызстана и Таджикистана, которые были старше призывного возраста и которых, тем не менее, вызвали в военкомат и давили на них там, угрожая лишением российского гражданства и принуждая подписать контракт на военную службу.

«Также гражданам Узбекистана и Таджикистана звонили неизвестные лица с неких “юридических фирм”, которые предлагали получить гражданство России за 3 месяца службы по контракту в российской армии. Что невозможно и является мошенничеством», – рассказывает она.

В социальных сетях она призывала мигрантов не вестись на обещания быстрого получения гражданства.

Cabar Asia отмечает, что некоторые мигранты готовы идти на войну не из-за хорошей жизни. Они надеются таким образом получить гражданство и заработать денег.

1 апреля 2022 года глава «Союза мигрантов России» Мухаммад Амин Маджумдер даже обратился к властям с просьбой привлекать мигрантов к срочной воинской службе, чтобы они могли воевать в зонах боевых действий. Но большинство мигрантов явно не для этого приехали в Россию, чтобы сложить голову где-нибудь в херсонской Чернобаевке или донбасском Мариуполе.

Численность мигрантов в России в настоящее время составляет около 6 миллионов человек, по данным МВД РФ. Ежегодно эта цифра колеблется от 9 до 11 миллионов, а больше 82% легальных иностранных трудовых мигрантов составляют граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Мы призываем всех мусульман из Центральной Азии ни в коем случае не вестись на пропаганду режима, обещания гражданства и больших денег. В Украине большинство из вас, дорогие братье, ждет смерть, ранения и инвалидность. А самое главное, не участвуйте в деяних тиранов. Тем более, что это лишь вопрос времени, когда вслед за Украиной такая же война коснется Казахстана и других республик.

На фото: похороны кыргызстанца, павшего в боях за Изюм в Харьковской области.