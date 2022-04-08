"Так не надо - надо вот так"

Не можем пройти мимо вчерашнего выступления Девлета Бахчели, лидера фактически второй правящей партии Турции - Партии Националистического Действия (MHP). Почему не можем, об этом далее, а пока приведем фрагменты из этого выступления:

"Сообщения о массовых убийствах мирных и невинных людей, якобы имевших место в украинском городе Буча, на повестке дня в бурном состоянии – вопрос, который необходимо рассматривать со всех сторон, и с фронта, и с тыла. Все это подлежит тщательному анализу.

Было заявлено, что тела 410 мирных жителей были обнаружены в братской могиле, которая, как утверждается, была обнаружена в саду церкви в Буче, и что это было военным преступлением, даже резней, совершенной Россией.

Массовое захоронение и другие зверства, которые были разоблачены, как и ожидалось, оказали большое влияние на мировое общественное мнение и вызвали серьезную реакцию.

Кроме того, опубликованные изображения мирных жителей, убитых со связанными за спиной руками и расстрелянных с близкого расстояния, с первого взгляда вызвали возмущение в сознании человечества.

Пока неясно, были ли трагические и душераздирающие сцены, произошедшие через 4 дня после вывода российских войск, фикцией или настоящей бойней.

Мы не можем укрывать или сопровождать чью-то жалкую пропаганду, мы не можем быть орудием черных кампаний и психологических операций, подкрепляемых рознью

…Администрация Российской Федерации заявила, что обвинения в массовых убийствах в Буче были вымыслом и ложью, и, как и ожидалось, опровергла их. Однако, от США до Франции, от ЕС до НАТО, страны и организации, знакомые и незнакомые с ситуацией, поспешно объявили, что в Буче были совершены военные преступления.

…К сожалению, во время войн и конфликтов появляется постоянная потребность в ложных и искаженных новостях. Мы не можем укрывать или сопровождать чью-то жалкую пропаганду, мы не можем быть орудием черных кампаний и психологических операций, подкрепляемых рознью".

Конечно, все это вызывает очень бурные эмоции, которые приходится сдерживать в Рамадан, учитывая то, что речь идет о мусульманине, долгие десятилетия имевшем репутацию защитника мусульман.

Но именно поэтому возникает вопрос - зачем себя выставлять в таком свете, транслируя на мусульманскую страну и вообще весь мир тезисы самой подлой и жалкой кремлевской пропаганды?

Если Девлет-бей сомневается в сообщениях о беспределе орков в отношении жителей Бучи, может быть ему съездить на место и пообщаться с ними? Или хотя бы пообщаться самому или попросить это сделать своих помощников с теми жителями из этого города или выходцами оттуда, имеющими там родню, которые в обилии присутствуют онлайн?

Ведь на самом деле, о том, что происходит в Буче, Ирпене, Бородянке и других местах вокруг Киева, попавших под оккупацию Мордора, было известно за несколько недель до того, как мир увидел ужасающие кадры. Люди, которым удалось вырваться оттуда все это и рассказывали. Но мир игнорировал эти рассказы, пока после освобождения этих мест не увидел видео-свидетельства, подтвердившие то, что люди и так говорили. И какие тут еще могут быть версии, какие позиции кроме правды и лжи?

А вопрос, которым мы задаемся, заключается в первую очередь в том, зачем лидеру партии, которая десятилетиями ставила на повестку дня вопрос о защите тюрок и мусульман, обличая сперва СССР, а потом и Россию еще во время первой войны в Чечне, понадобилось выгораживать ее в самом неприглядном аспекте ее политики?

Ведь MHP поддерживает крымских татар, а власть и правящая коалиция Турции осуждают оккупацию Крыма, то есть, поддерживают в этом вопросе Украину. И, кстати, где-то именно там, под Киевом за Украину воюет крымско-татарское мусульманское подразделение Исы Акаева, который мог бы лично рассказать Девлет-бею и его помощникам о том, что там происходит.

Зачем же потребовалось на старости лет, под завершение своей славной политической карьеры, позорить свои седины?

И тут мы возвращаемся к тому, что же сподвигло нас прокомментировать это выступление. Потому что в отличие от "мусульман Московского Патриархата" Девлет-бея в подневольной работе на Кремль мы не обвиняем - очевидно, что это политический игрок со своей позицией.

Но в основе этой позиции в данном случае явно вторичность, когда ты отталкиваешься не от своего, а от неприязни к чужому, то есть, в данном случае как тебе кажется к Западу, ради обличения которого ты начинаешь выступать адвокатом путинской России.

И этот синдром сегодня характерен для многих мусульман, которым их отношение к Западу застилает глаза. И которые вместо того, чтобы руководствоваться тем, что хорошо мусульманам и даже твоим прямым союзникам, которыми являются для Анкары проукраинские крымские татары, думают о том, как бы насолить Западу.

В итоге эта позиция привела MHP к тому, что в последние годы партия уже не воспринимается как та партия старых бозкуртов, которая защищала тюрок-мусульман. Напротив, будь то в отношении Китая или в отношении России она все чаще выгораживает тех, кто их угнетает, фокусируясь на противостоянии не этому конкретному и очевидному зульму, а проискам Запада.

Неудивительно, что на этом фоне партия сильно просела в электоральном плане и уступает электорат ушедшей из нее Мераль Акшенер, основавшей свою "Хорошую Партию" (Iyi Parti). Ведь она открыто выступает с обличением зульма Кремля по отношению к тюркам-мусульманам и их союзникам и говорит об угрозе его реваншистских устремлений для самой Турции.

Вот такой в подобных вопросах (речь сейчас только о них, так как мы не хвалим эту партию во всем) и должна быть проактивная мусульманская политика. А не такой, которая вызывает желание схватиться за голову.