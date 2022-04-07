РуZкий учОный: "У мусульман и южных славян есть ген агрессивности"

Интересным открытием удивил мир настоящий руZкий учОный, целый доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, профессор Новосибирского Государственного университета Александр Графодатский (на фото).

В ходе проходившей онлайн конференции, отвечая на вопрос одного из ее участников, он не колеблясь заявил, что как у мусульман, так и у южных славян есть особый ген агрессивности, отвечающий за их поведение. Это по его мнению отличает их от спокойных северян, включая миролюбивых руZких.

https://youtu.be/eGFxnhjdN-A

УчОный не пояснил, какой общий ген, отличающий их от других, миролюбивых популяций, может быть у мусульман малийцев, боснийцев, турок, албанцев, арабов Мисра, Шама и Хиджаза, народов Кавказа и Средней Азии, Пакистана, Индонезии. А также есть ли какой-то особый, агрессивный ген, побуждающий принимать Ислам представителей других, в целом миролюбивых популяций, включая северян.

Также он не пояснил, есть ли агрессивный ген и у православных южных славян вроде сербов или он является достоянием исключительно "басурман" вроде мусульман (вдвойне агрессивных) и католиков.

Напомним, в этой связи, что важнейшей целью войны России против Украины заявлена денацификация последней. Также напомним, что "муллы Московского Патриархата" в своей "позорной фетве" провозгласили эту войну Джихадом.