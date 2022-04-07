РуZкий учОный: "У мусульман и южных славян есть ген агрессивности"

Интересным открытием удивил мир настоящий руZкий учОный, целый доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, профессор Новосибирского Государственного университета Александр Графодатский (на фото).
В ходе проходившей онлайн конференции, отвечая на вопрос одного из ее участников, он не колеблясь заявил, что как у мусульман, так и у южных славян есть особый ген агрессивности, отвечающий за их поведение. Это по его мнению отличает их от спокойных северян, включая миролюбивых руZких.
УчОный не пояснил, какой общий ген, отличающий их от других, миролюбивых популяций, может быть у мусульман малийцев, боснийцев, турок, албанцев, арабов Мисра, Шама и Хиджаза, народов Кавказа и Средней Азии, Пакистана, Индонезии. А также есть ли какой-то особый, агрессивный ген, побуждающий принимать Ислам представителей других, в целом миролюбивых популяций, включая северян.
Также он не пояснил, есть ли агрессивный ген и у православных южных славян вроде сербов или он является достоянием исключительно "басурман" вроде мусульман (вдвойне агрессивных) и католиков.
Напомним, в этой связи, что важнейшей целью войны России против Украины заявлена денацификация последней. Также напомним, что "муллы Московского Патриархата" в своей "позорной фетве" провозгласили эту войну Джихадом.