Мразь официально сдохла

Итак, официально подтверждена смерть долго сдыхавшей мрази, многолетнего защитника "бедных и русских", "сына юриста", Владимира Вольфовича Жириновского, урожденного Эйдельштейна.

Мучительной смертью подох десятилетиями говоривший о том, о чем думали стоящие у власти, а может быть даже еще не думали, но это сидело в их подсознании и в конце-концов прорвалось наружу. И в самый интересный момент тот, кто обо всем этом десятилетиями мечтал, отбросил ласты.

Напомним о самых выдающихся "заслугах" этого шайтана, в том числе перед мусульманским миром. Это он призывал:

- утопить в крови Чечню в двух войнах;

- выслать татар в Монголию;

- завоевать всю Центральную Азию вплоть до Индийского океана, продолжив то, что было начато в Афганистане;

- разбомбить Тбилиси;

- огородить колючей проволкой Северный Кавказ и запретить кавказцам рожать больше одного ребенка;

- разбомбить ядерной бомбой Стамбул;

- уничтожить как государство Украину;

- уничтожить в ядерной войне Европу и Америку вместе с десятками миллионов людей, чтобы после этого всем миром правила Россия.

И вот после этого находятся те, в том числе среди мусульманских народов, кто сейчас говорят "Владимир Вольфович, перегибал палку, но жалко, интересный был человек".

Жалко - у пчелки. Пусть мразь горит в Аду и пусть туда отправятся все его единомышленники кроме тех, кого наставит Аллах.

Там им будут перегибать все возможные палки, там будет очень интересно.