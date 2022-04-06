Азербайджан очистил освобожденные районы от 55 000 мин

На сегодняшний день азербайджанские специалисты по разминированию обезвредили 55 тысяч фугасов и взрывоопасных предметов в районах, освобожденных от Армении в ходе нагорно-карабахского конфликта в ноябре 2020 года.

Азербайджанские саперные отряды продолжают разминировать территории Нагорного Карабаха и соседних регионов от мин и боевых взрывных устройств. По оценкам, армянская армия установила сотни тысяч мин в разных районах.

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) с использованием новейшего оборудования проводит операцию по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, которые угрожают жизни ни в чем не повинных людей, а также армейских подразделений, дислоцированных в Карабахе и на соседних территориях.

Министерство по чрезвычайным ситуациям, Командование пограничных служб и специальные отряды по разминированию турецких вооруженных сил (TSK) сотрудничают с ANAMA для очистки территорий от мин и взрывчатых веществ.

С момента окончания Второй карабахской войны 10 ноября 2020 года специалисты по разминированию прочесали более 23 тысяч гектаров местности, обнаружив и обезвредив более 26 тысяч неразорвавшихся боеприпасов и 29 тысяч мин.

В результате взрывов фугасов погибло 37 человек, в том числе семь мирных жителей и 30 азербайджанских солдат, а 111 военнослужащих и 49 рядовых жителей получили ранения.

В соответствии с соглашением Армения ранее передала карты 92 тысяч мин в Физулинском и Зенгиланском районах и 97 тысяч других в городе Агдам.

Затем правительство Армении передало Азербайджану карты всех установленных мин в обмен на согласие Баку освободить некоторых армянских солдат. Однако азербайджанская сторона утверждает, что точность карт составляет всего 25%.

Между тем, минобороны Азербайджана сообщило, что армянские силы обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении поселка Агдам Товузского района с позиций вблизи государственной границы в поселке Мусурскенд Товузгалинского района.

«Подразделения азербайджанской армии предприняли адекватные ответные меры», — говорится в сообщении министерства.

В нем подчеркивается, что потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет.

Напомним, что Вторая Карабахская война закончилась в ноябре 2020 года сделкой, заключенной при посредничестве России, по которой Армения уступила часть территории, которую она оккупировала на протяжении десятилетий.

Примечательно, что согласно мнению некоторых аналитиков именно этот конфликт косвенно запустил и нынешний этап украинско-российской войны. Та относительная легкость, с которой азербайджанская армия сумела одолеть армян, могла обмануть россиян, которые предполагали, что их "специальная операция" пройдет тоже быстро и легко. В свою очередь сами россияне утверждают, будто Украина вдохновлялась победой Азербайджана и рассчитывала точно также вернуть себе оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Как бы то ни было, хотя Карабах по сравнению с Украиной выглядит сейчас куда более спокойным регионом, вряд ли можно сказать, будто там все окончено. Мины и периодические обстрелы напоминают о том, что карабахская история еще далека до завершения.