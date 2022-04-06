Казахстан не признает ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сказал 5 апреля в интервью изданию «Азаттык» после заседания правительства, что Казахстан не признаёт сепаратистские прокси-образования на востоке Украины. «Мы на данный момент не признаём ни Луганскую народную республику, ни Донецкую [народную] республику», — сказал министр, комментируя заявления первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана Тимура Сулейменова, сказанные им западному изданию EURACTIV.

В марте делегация казахстанских чиновников посетила Брюссель, где обсудила с официальными лицами Евросоюза экономическое сотрудничество, геополитический кризис, войну в Украине, санкции против России и Беларуси и их последствия для Казахстана. Сулейменов в интервью EURACTIV сказал, что «Казахстан уважает территориальную целостность Украины», страна «не признавала и не признаёт» ни аннексию Крыма, ни независимость сепаратистских образований «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины.

Кроме того, Сулейменов заявил, что Казахстан не станет помогать Москве обходить санкции, наложенные Западом в связи с продолжающимся вторжением российских войск в Украину.

Тлеуберди все же во вторник подчеркнул, что введённые странами Запада санкции направлены против России «и Казахстан к санкциям не присоединяется». «Для нас важно не допустить негативного влияния этих санкций на развитие нашей экономики, а также чтобы наша территория не использовалась для обхода этих санкций», — сказал министр.

В ответ на вопрос о том, почему Казахстан воздержался при голосовании в ООН по двум резолюциям, требующим вывода российских войск из Украины, глава казахстанского МИД сказал: «Воздержаться — это тоже позиция». Такая позиция, по словам министра, вырабатывается «с учетом национальных интересов».

В целом надо отметить, что Казахстан не выступил с осуждением российского полномасштабного военного вторжения в Украину, которое продолжается с 24 февраля. В марте Казахстан воздержался при голосовании в ООН по двум резолюциям, требующим вывода российских войск из Украины.

Но даже правительство Казахстана, буквально спасенное российской армией от народного гнева в результате протестов в начале года, прекрасно понимает токсичность «русского мира» и не спешит «отблагодарить» Москву признанием марионеточных республик на Донбассе.