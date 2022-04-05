В Идлибе асадиты готовят новую провокацию с химическим оружием

Режим Башара Асада готовится атаковать мирное население в районе Идлиба ракетами, содержащими ядовитый газ. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на местные источники.

Сообщается, что силы режима привезли ракеты, доставленные из сирийского региона Хомс, на север, чтобы начать атаку на регион Ариха. Как стало уже привычкой для асадитов и их союзников, в нападении они собираются обвинить оппозицию. Сейчас, когда внимание всего мира приковано к Украине, асадиты могут почувствовать подходящее время для такого рода провокаций.

По данным сил гражданской обороны, четверо детей были убиты в понедельник в результате нападения режима Башара Асада и связанных с Ираном террористических группировок в нарушение перемирия в сирийской зоне деэскалации на северо-западе Идлиба.

Источники сообщили, что силы режима и союзные иранские ополченцы обстреляли деревню Маарат Наасан в северо-западной провинции Идлиб.

Согласно местным источникам, атака в понедельник совпала с четырьмя авиаударами российских военных самолетов на юге Идлиба.

Идлиб находится в зоне деэскалации, определенной в соответствии с соглашением между Турцией и Россией в марте 2020 года. Однако режим постоянно нарушает условия, совершая частые атаки в зоне деэскалации.

Напомним, что за последнее десятилетие в Сирии около полумиллиона человек были убиты, и более 12 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.