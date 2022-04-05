Турция предлагает помощь в эвакуации из Мариуполя

Турция предложила план помощи в эвакуации раненых и трупов из украинского города Мариуполя, заявил президент Украины Владимир Зеленский, предупредив, что инициатива зависит от воли президента России Владимира Путина.

Зеленский в телеинтервью украинским СМИ заявил, что усилия Украины по вытеснению российских войск из Мариуполя столкнулись с трудностями.

Днем ранее, упомянув об усилиях по освобождению Мариуполя, Зеленский указал на возможное посредничество Турции.

Отвечая на вопрос о возможности встречи с Путиным, которую планируется провести в Турции, Зеленский сказал, что российская сторона должна действовать быстро, чтобы организовать встречу.

Он отметил, что затягивание переговорного процесса ухудшит ситуацию для России.

Есть вероятность посредничества Турции "в этой спецмиссии в Мариуполе", сказал Зеленский, добавив, что вопрос может быть прояснен в ближайшие дни или часы.

Напомним, что Турция стала ведущей страной-посредником в переговорах между Украиной.

Министерство обороны России поздно вечером в воскресенье заявило, что Москва решила открыть еще один гуманитарный коридор в Мариуполе для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан по запросу Турции.

Москва окажет полное содействие в эвакуации мирных жителей и иностранных граждан в соответствии с обращением президента Реджепа Тайипа Эрдогана к Путину, говорится в сообщении МО РФ.

С другой стороны, Турция ранее заявляла, что готова предоставить корабли для эвакуации мирных жителей и раненых в Мариуполе.