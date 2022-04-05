30 лет осаде Сараево

Ровно 30 лет назад, 5 апреля 1992 года началась осада Сараево – самая длительная осада в современной истории. В истории Европы до сих пор не было более длинной осады с окончания Второй мировой войны.

Сараево, столица Боснии и Герцеговины, старинный османский город, пробыл в осаде 1425 дней, до своего окончания 29 февраля 1998 года. Все эти почти четыре года около 350 000 жителей боснийской столицы страдали от ежедневных обстрелов силами Югославской народной армии, а затем Армии Республики Сербской, которые заняли все стратегические высоты вокруг города. Миротворцы ООН обеспечивали поставку в город гуманитарной помощи – продуктов, лекарств, горючего для генераторов в больницах, единственной работающей пекарни и центрального водяного насоса.

За время осады по городу было выпущено около 500 000 снарядов и бомб. 22 июля 1993 года на Сараево упали рекордные 3777 снарядов. Кроме тяжелой артиллерии город регулярно обстреливали снайперы. Погибли 11 541 мирный житель, из них 1601 ребенок. Еще более 50 000 жителей Сараево получили легкие или тяжелые ранения. Наибольшие потери как среди солдат так среди гражданских понесли боснийские мусульмане. Жертвы осады Сараево составляют 14,5% от всех жертв Боснийской войны.

Еще цифры. ЮНИСЕФ сообщает, что из примерно 65 000–80 000 детей в городе не менее 40% были обстреляны снайперами; 51% видели, как кого-то убили; 39% видели, как убили одного или нескольких членов семьи; 19% были свидетелями резни; у 48% их дом был занят кем-то другим; 73% подверглись нападению или обстрелу дома; и 89% жили в подземных убежищах. Психологические травмы, полученные во время осады, продолжают сегодня отражаться на жизни многих боснийцев.

Из-за большого количества жертв и условий военного времени в Сараево и его окрестностях возникли импровизированные кладбища. Парки, спортивные площадки и другие открытые пространства использовались как места массовых захоронений. Одним из таких объектов стал например спортивный комплекс, построенный к зимним Олимпийским играм 1984 года. В отчете 1994 года говорилось, что «осада также оказала глубокое влияние на психику и будущее населения города. Боснийское правительство сообщало об увеличении количества суицидов среди жителей Сараево, почти удвоение количества абортов и падение рождаемости на 50% с начала осады».

Про ущерб инфраструктуре и культурному наследию города не стоит даже упоминать, он был огромен.

Гаагский трибунал осудил за террор против гражданского населения Сараево командующего корпусом Армии Республики Сербской Станислава Галича, начальника генштаба АРС Ратко Младича и президента Республики Сербской Радована Караджича. Им дали пожизненное заключение.

Да смилуется Аллах над погибшими в осаде Сараево братьями и сестрами.

А еще молимся о том, чтобы идейные братушки Младича и Караджича, которые прямо сейчас устроили новое Сараево для жителей Харькова, Чернигова, Мариуполя, Сум, Киева и других городов Украины, как можно скорее составили компанию своим сербским подельникам.