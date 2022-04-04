Зеленский и Путин скоро могут встретиться в Турции

Перспектива мирного урегулирования войны в Украине выросла в субботу, когда один из ведущих переговорщиков от Киева заявил, что Москва в основном согласна с украинскими предложениями, по крайней мере, «устно», а проект документа достиг той стадии, когда он должен быть обсужден соответствующие лидеры стран. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Ведущий украинский переговорщик Давид Арахамия заявил, что любая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина «с высокой вероятностью» состоится в Турции, Стамбуле или Анкаре.

Россия указала , что черновые проекты мирного договора находятся на достаточно продвинутой стадии, чтобы можно было провести прямые консультации между лидерами двух стран, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Арахамия.

«Российская Федерация дала официальный ответ на все позиции, что они принимают (украинскую) позицию, кроме вопроса Крыма (аннексированного Россией в 2014 году)», — сказал Арахамия.

Он сказал, что пока «официального письменного подтверждения не было», но российская сторона заявила об этом «устно».

Комментарии появились после того, как Украина заявила, что вернула себе контроль над всей Киевской областью.

Арахамия заявил, что в ходе переговоров Москва согласилась с тем, что референдум о нейтральном статусе Украины «будет единственным выходом из этой ситуации».

На вопрос, что произойдет, если украинцы проголосуют против нейтрального статуса страны, Арахамия ответил, что «мы либо вернемся к состоянию войны, либо вернемся к новым переговорам».

Арахамия также сказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «позвонил нам и Владимиру Путину» в пятницу, сказав, что он проведет встречу.»

«Ни дата, ни место не известны, но мы считаем, что это, скорее всего, будет Анкара или Стамбул», — добавил он.

Турция, имеющая хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, все время стремилась стать посредником в конфликте. Пока что ей удается эта роль лучше, чем прочим кандидатам в посредники – Израилю и Франции в частности.

Напомним, что с тех пор, как Путин начал вторжение в Украину, Зеленский неоднократно призывал к переговорам с глазу на глаз с российским президентом.

От себя отметим, что хотя турецкая сторона и воспринимает с явным потимизмом ход переговорных процессов (уже сейчам идут разговоры о возможном будущем награждении Эрдогана Нобелевской премией мира) в реальности все пока что писано "вилами по воде". Из этого и стоит исходить.