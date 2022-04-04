Лидер талибов запретил выращивать опиум в Афганистане

Лидер движения «Талибан»* приказал запретить выращивание мака в Афганистане, предупредив, что талибы будут преследовать тех, кто сажает этот урожай.

Афганистан является крупнейшим в мире производителем мака, из сока которого производится героин, а в последние годы его производство и экспорт только выросли.

«Все афганцы проинформированы о том, что отныне выращивание мака строго запрещено по всей стране», — говорится в указе, изданном лидером талибов Хибатуллой Ахундзаде.

Приказ был зачитан официальным представителем правительства Забихуллой Муджахидом на собрании журналистов, иностранных дипломатов и представителей талибов.

«Если кто-либо нарушит указ, урожай будет немедленно уничтожен, а с нарушителем будут обращаться в соответствии с законами шариата», — говорится в сообщении.

Это не первый раз, когда Талибан обещает объявить производство мака вне закона. Впервые это было запрещено еще в 2000 году, как раз перед нападением США.

По словам экспертов, во время своего 20-летнего повстанческого движения против иностранных войск талибы облагали высокими налогами фермеров, выращивающих урожай в районах, находящихся под их контролем.

Это стало ключевым ресурсом для группы по сбору средств.

Кандагарский фермер, выращивающий мак, по имени Абдур-Рахман, рассказал Agence France-Presse (AFP), что воскресный запрет стал ударом по его средствам к существованию.

«Мы брали кредиты, чтобы выращивать его… Если эти посевы будут уничтожены, наши доходы пропадут», - говорит он.

«Мы тоже не любим выращивать эту культуру и сыты ею по горло. Мы знаем, что наши будущие поколения будут к ней привязаны, но мы вынуждены выращивать ее».

Между тем, все эксперты отмечают, что соблюсти запрет будет очень сложно. США и НАТО пытались ограничить выращивание мака в течение двух десятилетий их пребывания в Афганистане, платя фермерам за выращивание альтернативных культур, таких как пшеница или шафран.

Эти усилия не увенчались успехом, потому что никакая пшеница не может дат той же прибыли, что дает мак.

Писатель Дэвид Мэнсфилд, написавший книгу о торговле опиумом в Афганистане, говорит, что талибам будет трудно обеспечить соблюдение последнего запрета, поскольку фермеры вложили значительные средства в урожай, готовый к сбору урожая.

«Это не просто запах опиума, это деньги и то, что за них покупают после холодной зимы, когда цены на продукты растут, и экономический кризис», — написал Мэнсфилд в Твиттере.

Экономический и гуманитарный кризис в Афганистане усугубился после того, как иностранные доноры прекратили помощь стране после прихода талибов к власти в августе прошлого года.

Некоторые СМИ сообщают, что производство мака увеличилось в двух южных провинциях, Кандагаре и Гильменде, после того, как талибы вернулись к власти, но точных данных на этот счет нет.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, Афганистан имеет почти монополию на опиум и героин. На его долю приходится от 80% до 90% мирового производства.

Количество земли, используемой для посадки мака, достигло рекордного уровня в 2017 году и в последние годы составило в среднем около 250 000 гектаров (617 763 акра), что примерно в четыре раза превышает уровень середины 1990-х годов, показывают данные ООН.

Согласно опросу ООН в 2020 году, мак выращивали в 22 из 34 провинций Афганистана.

Впрочем, война в Украине и наступающий в связи с нею голод для многих стран третьего мира, могут побудить фермеров выращивать именно пшеницу вместо мака. Пшеница дорожает, а маком сыт не будешь.

* - запрещены в РФ