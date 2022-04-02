Рамадан 2022

Коллектив "Голоса Ислама" от всего сердца поздравляет братьев и сестер с наступлением священного месяца Рамадан. Хвала Аллаха, прошел еще один год, и мы снова входим в благословенное время поста и молитвы, время усиленного поклонения и прощения грехов (если будет на то воля Всевышнего).

Разумеется, мы помним о том, что Рамадан в этом году мы встречаем в огне войны. Конечно, ни один прошедший Рамадан в прошлие годы не проходил мирно для всей нашей уммы, и наши братья и сестры в Сирии, Йемене, Палестине и многих других местах были вынуждены встречать проводить эти благие дни и ночи в условиях бомбардировок и обстрелов, иногда даже не имея финика для ифтара.

Большая война теперь вернулась и в наше сообщество мусульман на территориях бывшего СССР. В первую очередь она затронула мусульман Украины. Мы просим всех вас не забывать украинских мусульман (крымских татар, украинцев, азербайджанцев и других) в своих дуа и помогать им по возможности.

Но безумный огонь войны, разожженный тиранами, грозит не только украинцам. Поэтому мы призываем молиться и за мусульман России, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Грузии, Туркменистана и всей Северной Евразии. Молимся за благополучие мусульман всего мира.

Да примет Всевышний ваши и наши посты и молитвы. Еще раз, братья и сестры, поздравляем вас.

Рамадан мубарак!