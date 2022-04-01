Харун Сидоров: "С вами мы не русские"

В развитие тем, которые поднимались в последнее время на страницах нашего сайта, под конец недели мы решили поговорить с одним из основателей и лидером Национальной Организации Русских Мусульман (НОРМ) Харуном Сидоровым.

ГИ: Харун, ас-саламу алейкум. Русскоязычное мусульманское сообщество сильно разделилось в своем отношении к событиям в Украине. В том числе, как стало известно, автором "позорной фетвы", в которой оправдывается нападение на Украину стал Али Вячеслав Полосин, который когда-то входил в руководство НОРМ. Как относитесь к этим событиям вы и ваши единомышленники из организации, которая первой собрала русских мусульман?

ХС: Уа алейкуму ас салям. Мое и моих соратников отношение к этому конфликту не менялось с 2013 года, когда мы публично поддержали Майдан, в котором приняли активное участие наши сторонники в Украине.

Поддержали, во-первых, потому что увидели в нем продолжение той борьбы за свободу, в которой НОРМ принимала участие в России в 2011 году в ходе протестных акций, и которая, к сожалению, не увенчалась успехом. Кстати, Полосин отмежевался от нас еще тогда, покинув ряды НОРМ.

Во-вторых, поддержали потому, что увидели там, что против Майдана и против новой Украины выступили наши самые заклятые враги в России, враги как Исламского движения в целом, так и конкретно русских мусульман. Наглядный пример - за год до этих событий у меня состоялась дискуссия с тогда еще просто политтехнологом Александром Бородаем, в конце которой он прямо сказал, что стремится к такой России, в которой не будет русских мусульман. Его и многих других, кто оказался во главе т.н. "Русской весны" в 2014 году, мы знали лично, как знали и то, чего они добиваются - создания православной империи, в которой мусульмане не смогут поднять голову, а русских мусульман не будет в принципе. Этого никогда не скрывалось такими их идеологами как Силантьев, Решетников и т.д.

Поэтому, нам не надо было долго думать о том, кого поддержать. И после этого наш выбор только закрепился. Кроме тех наших сторонников, которые изначально жили в Украине, многие члены нашей организации переселились в нее, некоторые стали ее гражданами. Сейчас кто-то из этих людей сражается с оружием в руках, защищая свою свободу и страну, как делал это в 2014 году, кто-то остался и ведет информационную борьбу, кто-то был вынужден снова покинуть свои дома, спасаясь от путинской России, уже не в первый раз.

ГИ: Получается парадоксальная ситуация, когда в России идет кампания, в которой русскими себя называют представители лакцев, ингушей, чеченцев и многих других национальностей, воюющие за "Русский мир" в Украине. А те, кто первыми стал называть себя русскими мусульманами, как сделала НОРМ, в такой момент оказались противниками "Русского мира". Как объяснить это противоречие?

ХС: Один известный диссидент, еще в советские времена рассказывал, как офицер КГБ на допросе, пытаясь увещевать его, сказал ему: "Ну мы же с вами русские", на что тот ему ответил: "С вами мы не русские".

Известный хадис гласит о том, что заявляющий о принадлежности к народу, с людьми которого у него нет родственных связей, пусть готовится занять свое место в Аду. Мы собирали в сообщество принявших Ислам людей так или иначе русского и другого родственного происхождения, хотя изначально своим сторонникам в той же Украине говорили, что им лучше собираться под флагом украинских, а не русских мусульман. Но в принципе в современном мире возможно использование имени титульной нации как собирательного названия для всех граждан страны. Вопрос в том, что за этим стоит. Вот в Украине, когда украинцем себя называет крымский татарин, чеченец, еврей, тот же русский, за этим стоит идея гражданина свободной страны. А что вкладывается в понятие "русский", когда оно распространяется на все живущие в России народы? Смысл там один - безотказный раб империи. Если это русские, то мы не хотим быть такими русскими.

ГИ: В этой связи хотелось бы, чтобы вы прокомментировали недавнее высказывание одного из таких "новейших русских" Руслана Курбанова, который заявил о том, что русским не нужны права и свободы, а нужно служение державе.

ХС: Вот это и есть то, о чем мы говорим. Русский понимается не столько как человек русского происхождения или культуры, а как безотказный служака и холоп. Естественно, в таком "Русском мире" нет места русским бунтарям и вольнодумцам, которые пачками валят из России, зато русскими делаются все, кто добровольно готов преклонить голову под имперское ярмо.

При этом в рассуждениях Курбанова есть кричащее противоречие. Он говорит, что в 90-е годы русские стали вымирать, потому что лишились идеи державности. И я даже не буду говорить о том, что причины демографического провала русских были куда сложнее и глубже, и часть их уходит корнями как раз в XX век, когда русский демографический потенциал был сожжен в этих державных войнах и стройках. Но вот сейчас державность так и прет, и как обстоят дела с демографией у русских? Ведь он сам говорит, что демографическое будущее России за "новейшими русскими". Получается, что он опровергает себя, когда говорит, что демография русских зависит от державности. Мы видим, как эти игры в державность сегодня добивают демографию русских даже количественно, уже не говоря о качестве - исходе из такой России всех думающих и амбициозных людей, который он приветствует.

ГИ: Что вы пожелаете русским и украинским мусульманам, а также другим мусульманам в России и из России?

ХС: Украинским мусульманам и украинцам в целом - выстоять и сохранить свою страну, вогнав тем самым очередной гвоздь в крышку гроба агонизирующей империи. Русским и остальным мусульманам России - понимать, что борьба украинцев это и наша борьба, а борьба против них - это борьба против нас.

Ну и, конечно, всех правоверных поздравляю с наступающим Рамаданом и желаю провести его так, чтобы снискать милость и прощение Аллаха.

На фото - флаг НОРМ на протестных выступлениях в Москве в 2011 году