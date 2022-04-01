Москва аккредитировала первого дипломата от Талибан

Россия начала аккредитацию дипломатов Исламского эмирата Афганистана, впервые после того как власть в стране перешла под контроль движения «Талибан»*. Первый афганский дипломат прибыл в РФ в феврале и уже получил аккредитацию в министерстве иностранных дел России, сообщил глава МИД Сергей Лавров в четверг, 31 марта.

По мнению Лаврова, администрации талибов "удается справляться с удержанием государства на плаву". Главной проблемой для признания правительства талибов является "его недостаточная репрезентативность", считает глава МИД России.

Между тем участники проходящей в Китае встречи стран - соседей Афганистана (в которой принимает участие и не граничащая с Афганистаном Россия) в совместном заявлении призвали талибов уважать права женщин, детей и этнических меньшинств, а также принять "более заметные меры" с целью отмежеваться от террористических сил.

Тем не менее, решение Верховного суда РФ, признающее талибов террористической организацией, никто отменять не спешит. Этот парадокс породил в сети шутки относительно того, что не ровен час и украинский "Азов" получит свое де-факто призание в России. Впрочем, о чем мы - Путин, заявлявший целью "спецоперации" в Украине ее "демилитаризацию" еще недавно прямо призвал Вооруженные силы Украины свергнуть президента и установить военную хунту, потому как "с вами нам легче договориться". С талибами как оказалось тоже при желании можно договориться, но мы по прежнему должны указывать фразу ниже:

* - запрещены в РФ