Зеленский отозвал украинского посла из Марокко

Президент Украины Владимир Зеленский в среду отозвал послов Киева в Марокко и Грузии, заявив, что дипломаты сделали недостаточно, чтобы убедить эти страны наказать Россию за ее вторжение.

«При всем уважении, если не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса, тогда ищите другую работу», — сказал Зеленский во время видеообращения к нации.

Зеленский, который обращался к парламентам по всему миру с помощью видео, призывая увеличить Украине, сказал, что он ждет «конкретных результатов в ближайшие дни от работы наших представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, на Юго-Востоке Азии и в Африке».

Во вторник глава МИД Марокко Нассер Бурита рассмеялся после того, как журналист попросил дипломата разъяснить расплывчатую позицию Рабата в отношении российского вторжения в Украину. Он не ответил на вопрос корреспондента. Ровно на следующий день Зеленский отозвал посла Украины.

В марте Марокко решило не участвовать в двух голосованиях ООН, осуждающих российское вторжение в Украину.

Ранее в этом месяце министерство иностранных дел Марокко заявило, что решение Рабата «не может быть предметом какой-либо интерпретации относительно его принципиальной позиции по ситуации между Российской Федерацией и Украиной».

Причины отказа Марокко занять позицию против России для многих остаются неясными, поскольку Рабат является ключевым союзником США в регионе БВСА.

В то время как некоторые эксперты интерпретируют это как «мудрый» шаг, который позволит Марокко избежать ненужного спора с такой державой, как Россия, другие утверждают, что принятие какой-либо стороны в конфликте из-за территории вновь разожжет дебаты о суверенитете Марокко над Западной Сахарой.