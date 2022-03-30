СНГ накроют китайским юанем

Страны, входящие в СНГ, рассматривают возможность использования китайского юаня для взаимных расчётов в обход доллара и евро. Об этом заявил первый зам председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов, в ходе Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества.

«Ещё около 10 лет назад я говорил о том, что эпоха доллара закончилась, и эта валюта утратит свои позиции к 2025. Вполне оправдан переход на взаимную торговлю между странами СНГ в национальных валютах или валютах государств, которые не предпринимают недружественные действия в отношении стран, входящих в Содружество. Прежде всего, это юань», – приводит слова Анфимова БелТА.

Зампред предположил, что другие резервные валюты также могут выполнять аналогичную функцию.

По мнению Анфимова, санкции, которые вводят сейчас страны Запада, не окажут большого влияния на Белоруссию, поскольку основным рынком для республики являются страны СНГ.

Очевидно, что происходит ровно то, о чем предупреждали российских имперцев все здравомыслящие наблюдатели. Отрезав Россию от всего западного мира, в надежде на плечо «братского Китая», они бросили страну в кабалу китайской зависимости и фактически низвели ее до уровня африканских сателлитов КНР.

В копилку и встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с министром иностранных дел КНР Ван И.

МИД России опубликовал вступительное слово Лаврова, который обращается к своему китайскому коллеге словами “дорогой друг” и добавляет: “Переживаем серьезный этап в истории международных отношений. Убежден, что по его итогам международная обстановка существенно прояснится. Будем вместе с вами и с другими нашими единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому и демократическому миропорядку”.

«Многополярность», разумеется, Китай понимает исключительно как мировое устройство, где полюсом является именно Пекин, а вовсе не зависимое от него государство, которое не способно наладить добрососедские отношения с ближайшими родственными народами.