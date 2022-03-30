Лидер христианских боевиков в Сирии готов отправиться на войну в Украину

Командующий про-асадитскими военизированными Силами национальной обороны в городе Сукайлабия в сельской местности Хамы Набиль аль-Абдулла недавно выразил готовность отправить боевиков в Украину, чтобы они воевали вместе с российской армией. Об этом сообщает Al Monitor.

В видео, размещенном на его странице в Facebook 13 марта, Абдулла сказал, что ждет указаний от Дамаска и Москвы, чтобы отправиться в Украину. Напомним, что ранее Кремль разрешил боевикам из Сирии и Ближнего Востока воевать на стороне России в Украине после того, как президент Владимир Путин одобрил план по содействию прибытию боевиков, желающих участвовать в боях. Путин подтвердил готовность Москвы перебросить «добровольцев» в зоны боевых действий.

В своем видео Абдулла обрушился на западные СМИ, опираясь на слова Путина и назвав их «империями лжи». Он опроверг слухи о том, что в настоящее время находится в Украине, но в то же время заявил о своей готовности это сделать. «Мы готовы вести эту войну. Мы готовы показать им уличные бои и тактику ведения войны, которых они никогда раньше не видели», — сказал он в прямом эфире из Сукайлабии. Он отметил: «Войну в Сирии мы выиграли. Террористы, которые воевали в Сирии, — это неонацисты, которые сейчас находятся в России и воюют против сепаратистов Донецкой и Луганской областей».

Местный источник в Сукайлабии, где дислоцированы силы Абдуллы, сообщил Al-Monitor на условиях анонимности: «С середины марта Абдулла регистрирует имена боевиков, желающих добровольно воевать в Украине. Они из сельской местности Хамы, Хомса, Дейр-эз-Зора и Латакии. Абдулла открыл для этой цели не один центр». Источник сообщил: «Ежедневно в эти центры стекаются десятки добровольцев, желающих как можно быстрее перебраться в Украину. Их привлекают высокие зарплаты. Центры изучают списки бойцов и выбирают наиболее опытных в боях». Он добавил: «Ожидается, что добровольцы будут получать ежемесячную зарплату в размере 2000 долларов, особенно те, кто имеет боевой опыт, полученный во время войны в Сирии. Для молодых сирийских мужчин это отличный стимул. Это главная причина, побудившая их стать добровольцами. В свете высокой явки некоторые платят работникам регистрационных центров взятку до 200 долларов, чтобы их имена попали в шорт-лист».

Источник считает, что Россия хочет завербовать сирийцев, так как они накопили большой боевой опыт во время затяжной войны на родине и нуждаются в деньгах. «Сирийские боевики — будь то те, кто сражается вместе с армией сирийского режима или его лояльными силами — прошли подготовку к войне и боевым действиям в различных обстоятельствах». После российского вторжения в Украину 24 февраля Абдулла организовал серию митингов и торжеств в поддержку российской армии. Он стал особенно популярен в российских СМИ, по вполне очевидной причине. Российские новостные каналы освещали мероприятия Абдуллы, организованные в знак солидарности с Москвой в городах Сукайлабия и Мухрада.

Более того, Абдулла, православный христианин, имеет тесные связи с официальными лицами российской базы Хмеймим в Латакии. Он сыграл важную роль вместе с Симоном аль-Вакилем, командующим Национальными силами обороны в городе Махарда, недалеко от Сукайлабии в сельской местности Хамы, в мобилизации христиан в его районе для борьбы на войну в Украине.

Именно Абдулла решил построить миниатюрную копию церкви Айя-София в Сукайлабии при поддержке Государственной Думы России, после того как стамбульская Айя-София была возвращена мусульманам в качестве мечети. Также в 2020 году Абдулла принял участие в Седьмом международном форуме «Религия и мир» в храме Христа Спасителя в Москве, организованном Христианским союзом мира , где Абдулла сфотографировался с российским духовенством.

Абдулла регулярно встречается с российскими офицерами на базе Хмеймим и посетил Россию в октябре 2021 года. Он также принял участие в открытии памятника покровителю российской армии князю Александру Невскому на базе Хмеймим в январе 2021 года. Абдулла получил несколько российских орденов и медалей. 26 февраля 2018 г. Минобороны России наградило его медалью «За отвагу» за борьбу с терроризмом в Сирии. В феврале 2021 года Россия также наградила его орденом Верности.

В общем, что за персонаж вполне понятно. К слову, источники Al Monitor отмечают, что в наемники для Украины очень тяжело попасть боевикам-суннитам. В основном Абдулла берет алавитов и христиан, как самых верных псов асадитского и путинского режимов.