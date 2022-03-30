Турецкий имам из Мариуполя призывает мир помочь Украине

Турецкий имам, эвакуированный из осажденного украинского города Мариуполя, призвал срочно отправить в регион гуманитарную помощь.

В беседе с агентством Anadolu (АА) имам мечети Султана Сулеймана Великолепного в Мариуполе Мехмет Юдже сказал, что люди страдают в тяжелых условиях, и многие мирные жители города погибли.

«Сейчас необходимо срочно удовлетворить потребность в воде, еде, одежде и отоплении. Погодные условия плохие, идет дождь, температура упала до минус 10-15 градусов (по Цельсию). Они очень голодны и хотят пить», — сказал Юдже.

Прибыв в Кельн, Германия, со своей беременной женой Надей и их ребенком после восьми дней пути, он сказал, что они (как и многие жители Мариуполя) не ожидали, что война на самом деле разразится.

«Мы думали, что если такое возможно, то они (россияне) придут с востока. На первом этапе мы не могли выбраться оттуда (Мариуполь), так как наш город был как бы полуостровом на границе, с входом российских войск сразу со всех направлений», — пояснил он.

По словам Юдже, российские силы сначала отключили интернет, а затем отключили электричество, воду и телевидение в Мариуполе.

Приехав в Мариуполь, чтобы стать имамом мечети всего несколько месяцев назад, Юдже говорит, что им удалось связаться с МИД Турции и Управлением по делам религий (Диянет) с помощью Киева.

Юдже, свободно владеющий русским языком, добавил, что они открыли двери мечети для всех, кто бежал от российских нападений после начала войны. В мечети находили приют до 200 человек.

Он рассказал, что во время штурма города ракета попала в сад мечети и повредила ее двери и окна.

«Эта война между двумя братьями нас очень огорчает. Мы надеемся, что она закончится как можно скорее, наступит мир, и люди продолжат свою жизнь в мире», — добавил он.

Его жена Надя Юдже сказала, что они столкнулись с трудностями из-за близости Мариуполя к границе с Россией.

«Первые дни войны были ужасными, мы просто слышали повсюду эти звуки. Мы были в шоке, и никто не мог поверить, что это война», — сказала она.

Она сказала, что они счастливы быть сейчас в Германии. Она добавила, что большинство украинцев надеются когда-нибудь вернуться домой.

Около 160 тысяч мирных жителей оказались в ловушке в Мариуполе, заявил в понедельник мэр осажденного украинского города.

По меньшей мере 1151 мирный житель был убит и 1824 ранены в Украине с тех пор, как Россия начала войну со своим соседом 24 февраля, по данным Организации Объединенных Наций, которая заявила, что истинная цифра, вероятно, намного выше.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, более 3,86 миллиона украинцев бежали в соседние страны, еще миллионы были перемещены внутри страны.