Собиратель земель руских - Реджеп Тайип Эрдоган

Хорошо известно, что истинной причиной войны против Украины со стороны Кремля, которую не понимают или сознательно замалчивают "мусульмане Московского Патриархата", является то, что Путин считает украинцев взбунтовавшимися русскими, а Украину частью Руси, которую надо обратно вернуть в "Русский мир", за что и гибнут чеченцы, дагестанцы, татары, башкиры и т.д.

В свою очередь украинцы наоборот считает Русью свою страну, а Россию - Московией, Мокшанией, Ордой и т.д.

Не будем сейчас влезать в эти споры, но просто констатируем, что с какой стороны ни посмотри, а тем "собирателем земель руских", которым мечтал войти в историю Путин, сейчас фактически стал... Реджеп Тайип Эрдоган.

Ведь результатом действий "гениального геополитика" Путина стало то, что русских и украинцев сейчас мирят турки, а российская и украинская делегация вынуждены собираться на мирные переговоры в Стамбуле, выслушивать турецкого лидера и стоя аплодировать ему за его усилия по примирению тех, кого Путин считает "одним народом".

На самом деле, пока эти переговоры далеки от того, чтобы можно было говорить о реальном мире. Еще ничего не подписано, продолжается война, и очевидно, что именно на полях сражения в ближайшие недели будет определяться то, на каких условиях будет заключено устойчивое перемирие (о полноценном мире в любом случае говорить не приходится до смены власти в России).

Но мы не удивимся, если по итогам такого перемирия между россиянами и украинцами встанут не только турецкие политики и дипломаты, но и турецкие военные, а именно миротворческие силы. Почему? Потому что Украина будет настаивать на выводе российских сил с территорий, захваченных после 24 февраля, а Россия пока явно не собирается отдавать их под контроль украинцев. Одним из способов решения этой проблемы могла бы стать их передача под контроль украинской власти, но с условием, что туда не входят украинские войска, а входят миротворческие силы, которые могут устроить обе стороны.

А какие миротворческие силы могут сейчас устроить обе стороны кроме сил нового "собирателя земель руских"?