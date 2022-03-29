Обращение Анвара Деркача ко всем неравнодушным

Украинский мусульманский журналист и правозащитник Анвар Деркач опубликовал видео, на котором обратился ко всем людям доброй воли. Он рассказал о возобновлении работы "Рука допомоги" (Рука помощи), которая занимается правовой защитой мигрантов в Украине, и о том как эта работа изменилась в связи с идущей в Украине войной.

"Мы видим свою задачу в новых условиях в том, чтобы помогать тем мусульманам, которые воюют против русских агрессоров и оккупантов здесь в Украине" - говорит Деркач.

По словам журналиста эти мусульмане нуждаются в помощи, прежде всего в питании, медикаментах, бронежилетах и всем необходимом для успешной борьбы против агрессора.

Кроме того, организация помогает сестрам-мусульманкам (с детьми и без детей) выехать из опасных мест в Украине. Сейчас волонтеры нуждаются в покупке транспорта и горючего, чтобы помогать нуждающимся.

Анвар Деркач призывает мусульман помочь пожертвованиями на благое дело ради Аллаха. Все реквизиты можно найти под видео в YouTube.