В Стамбуле прошли переговоры Украины и России

В турецком Стамбуле сегодня прошел очередной раунд переговоров между делегациями Украины и России. По результатам переговоров можно сказать, что на сегодняшний день это самый многообещающий раунд, после которого действительно может что-то измениться (впрочем, пока это далеко не факт).

Агентство «Анадолу» сообщает об условия Киева, которые озвучил глава переговорной группы от Украины Давид Арахамия.

По его словам, 8 стран, в том числе Турция, могут выступить гарантами безопасности Украины. «Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны также смогут присоединиться к договору по своему желанию», - пояснил он.

Член украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле Александр Чалый в свою очередь отметил, что Украина готова к нейтралитету, если мирный договор будет согласован. «Если нам удастся закрепить ключевые положения, то Украина зафиксирует свой сегодняшний статус внеблокового и безядерного государства в форме постоянного нейтралитета», - сказал он.

Советник руководителя Офиса президента Украина Михаил Подоляк заявил, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле достаточны для организации переговоров президентов двух стран.

«Имплементация решения договора по гарантиям безопасности будет идти по следующей схеме: сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию по этому договору, по тому, как он должен работать. После этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины. Это ключевое. То есть, мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор действительно был консолидирующим для нас", - приводит слова Подоляка РБК-Украина.

По его словам, в отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя.

«Отдельным пунктом мы предлагаем российской стороне следующее: что Украина и Россия не будут в течение этого времени, срока пока будут идти переговоры, использовать военные или вооруженные какие-то силы для того, чтобы решить вопрос Крыма», - отметил Подоляк.

Он добавил, что вопрос относительно территорий востока Украины будет обсуждаться в рамках переговоров между президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Со своей стороны Россия заявила о намерении сделать два шага для деэскалации ситуации на Украине, сообщил во вторник журналистам глава делегации РФ Владимир Мединский.

По словам Мединского, один из шагов касается военного аспекта, а второй - политического. «Одну из позиций - по военной части - огласит заместитель министра обороны, а по политической скажу я», - добавил глава делегации.

Мединский говорит, что российская делегация получила в Стамбуле от украинской стороны «понятно сформулированную позицию и предложения, которые будут изучены и доведены до руководства страны».

«Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время и будут изложены президенту. И будет дан соответствующий наш ответ», - отметил он.

При условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить мир станет ближе, сказал Мединский.

Эксперты отмечают, что хотя в целом тенденция позитивная, говорить о каком-либо даже временном мире можно будет лишь после того, как действительно заработают механизмы обеспечения договоров, и никак не раньше. Пока что войны продолжается и ничуть не сбавляет свои обороты.

Все же отдельно отметим роль Турции и конкретно президента Эрдогана, отдавшего под переговоры свою президентскую резиденцию, бывший дворец османских султанов «Долмабахче». Именно Эрдоган открыл переговоры своей речью, прежде чем отбыть с государственным визитом в Узбекистан.

Перенос переговорной площадки из Беларуси в Турцию украинцы считают своей первой дипломатической победой, а достигнутые сегодня результаты прямо показывают, что лишь турецкая платформа может обеспечить нужный прогресс.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи делегаций России и Украины в Стамбуле сообщил, что «Россия и Украина достигли самого значимого прогресса».

«Более сложные темы повестки переговоров Киева и Москвы, будут рассмотрены на последующих этапах главами МИД Украины и РФ. После этого в повестке дня будет обозначена встреча президентов двух стран», - сообщил глава турецкой дипломатии.

В целом пока можно сказать, что именно Анкара одержала самую значимую дипломатическую победу в ходе переговоров двух воюющих стран.