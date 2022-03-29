О свободе, могилах предков и живых мертвецах

Наши читатели продолжают обращаться к нам с просьбами отреагировать на пропаганду кремлевской обслуги из числа "мусульманских блогеров", и мы не можем отказать им в столь настойчивых пожеланиях.

Поэтому снова поговорим о Руслане нашем Курбанове, ссылку на спич которого целиком приводим ниже, чтобы никто не говорил, что мы искажаем его слова или боимся приводить его идеи целиком.

https://youtu.be/ph6WWFBhv8U

Выведем за скобки гротескную апологию державопоклонничества для русских от нашего "новейшего русского", которая не нуждается в комментариях, так как в таких случаях комментировать только портить. Сосредоточимся на двух тезисах этого послания, которые им и его коллегами-толкователями (https://t.me/mullaiz/14239) адресуются именно мусульманам.

Первое - свобода, к которой апеллирует Запад и которая существует на Западе, лицемерная и не соответствует пониманию Ислама.

Во-первых, на протяжении многих лет, в том числе комментируя противостояние путинского режима с российской оппозицией, мы каждый раз говорили и продолжаем повторять, что у мусульман должна быть своя повестка и что целью мусульман во всей этой истории должно быть обретение своей субъектности.

А теперь посмотрим под этим углом, с кем у мусульман может появиться хотя бы теоретический шанс на достижение этого, а с кем его нет даже в теории? Очевидно, что его нет и не может быть с нынешней властью. И комментируя выступления всех этих прокремлевских "мусульманских общественников", мы снова и снова повторяем, что они это прекрасно понимают. Потому что они начинали еще в тот момент, когда были возможны хотя бы иллюзорные надежды на иное. Но продолжили уже тогда, когда и им, и их принципиальным соратникам стало понятно, что никакой субъектности у мусульман под Кремлем быть не может. После чего эти их соратники от этих иллюзий отказались. Да и они от них тоже отказались, а просто начали работать на Кремль без каких-либо надежд на обретение собственной субъектности (https://golosislama.com/news.php?id=40540).

Так вот, в этих рассуждениях Руслана вы неслучайно больше не слышите того, о чем он писал в свои лучшие годы - о перспективах исламского проекта. Это просто исчезло из повестки прокремлевских "мусульманских блогеров", которые апеллируют исключительно к тому, что Запад плох, а в путинской России все не так плохо.

Но допустим даже весь Запад так плох, но ведь мусульманские земли и народы России находятся не под оккупацией Запада, и не его власть мешает им обрести свою, мусульманскую субъектность. Так почему тогда вы переводите стрелки на то, какие проблемы со свободой существуют на Западе, вместо того, чтобы думать о том, как повергнуть ту власть, которая не позволяет мусульманам обрести собственную субъектность? По очень простой причине - потому что вы уже отказались от этой субъектности и превратились в обслугу Кремля.

Во-вторых, именно на этом фоне хорошо видно, почему при всех проблемах со свободой на Западе, о которых мы знаем и пишем, когда это не затмевается более насущными и важными новостями, западно-румская модель предпочтительнее для мусульман, чем восточно-фираунская. Именно потому, что несмотря на все деффекты западного представления о свободе, особенно в их современном виде, само общественное представление о правах личности позволяет и верующей личности, используя свои права и отстаивая свои права, сохранять свое я, противостоя давлению окружающей среды.

Кстати, если мы говорим о таком противостоянии в контексте войны, хорошим примером является поступок Мухаммада Али в США во время войны во Вьетнаме. Тем более, что он был сделан против американского империализма, что должно особенно понравиться прокремлевским блогерам. Мухаммад Али, как и многие черные американцы тогда отказались идти в армию на войну и он призывал к тому же остальных. За что подвергся серьезному давлению, равно как репрессиям и террору в тот момент подвергались многие борцы за права черного меньшинства, а такие его лидеры как Малкольм Икс и Мартин Лютер Кинг даже были убиты. Это к вопросу о пределах свободы на Западе. Но ведь при этом и сама такая борьба, и субъектность меньшинств, включая мусульманского, в такой американской, западной системе была в принципе возможна в отличие от того же СССР, в новую версию которого нас зовут прокремлевские "мусульманские блогеры".

А вот в Китае или путинской России она невозможна. И поэтому в отличие от Мухаммада Али или Малкольма Икса Руслан не призовет мусульман России не идти на бессмысленную, харамную с точки зрения Ислама войну, губя свою мирскую и вечную жизнь. Потому что в противном случае он бы уже давно был или убит, или арестован, или вынужден уехать, как многие его бывшие соратники. Хотя, как мы об этом постоянно предупреждаем, опыт многих из них показывает, что это нередко происходило и при демонстративной лояльности власти с их стороны.

Второе - мусульманам не надо уезжать из "китаизированной" путинской России, где жить будет сложно, но можно, потому что в ней могилы их предков.

Начнем с того, что мы никогда не говорили, что уезжать надо всем, в чем нас часто обвиняют. И понятно, что для всех миллионов живущих в России мусульман это невозможно, да и не нужно. Вопрос всегда стоит в другом: "уезжать или не уезжать, чтобы что и какой ценой?"

Если ты можешь остаться, чтобы сообразно своим возможностям приносить пользу Исламу и мусульманам, не нанося при этом более существенный вред, пожалуйста. Если ты можешь откосить от призыва и мобилизации на преступную войну, спрятавшись где-нибудь в глуши, и помогая там родственникам или переводя книги и записывая нейтральные исламские лекции, пожалуйста. Но если тебя без вариантов забреют в армию или посадят за твою деятельность, или что хуже, тебя заставят призывать мусульман идти на такую войну или оправдывать политику фирауна, в том числе тем, что где-то в Канаде геи учат детей, и единственной альтернативой всему этому является уехать, тогда тебе нужно уезжать.

Что до могил предков, то это серьезный и болезненный вопрос. Больше того, можем подкинуть прокремлевским "мусульманским блогерам" еще один козырь - на чужбине тебя не только не похоронят рядом с предками, но и не всегда есть уверенность в том, что похоронят так, как должны хоронить мусульманина. И конечно об этом надо думать заранее и стремиться при жизни подготовиться к тому, чтобы этот вопрос после смерти был решен правильно.

Но зададимся вопросом - должно ли для мусульманина главным мотивом его жизни, оправдывающим все его поступки, быть похороненным рядом с предками или на мусульманском кладбище по месту своего жительства? Ведь тысячи сахабов разбрелись из Медины распространять Ислам по всему миру, и были похоронены на чужбине, найдя в ней смерть, кто в войнах за веру, кто в странствиях ради призыва к ней. И могилы большинства из них неизвестны и уже давно заросли, перерыты и т.д. И кто будет воскресен в лучшем положении - обитатели подобных могил или похороненные на мусульманских кладбищах рядом с предками, но ценой предательства Ислама и интересов мусульман?

Нет, мы не хотим сказать, что тем, кто покинул родину, даже по принципиальным причинам, гарантировано воскресение вместе с сахабами, а тем, кто остался и был похоронен рядом с предками наоборот. Речь о том, чтобы стремление прожить рядом с предками и быть похороненным рядом с ними не превратило человека в погребенного уже заживо, но не желающего признаваться себе в этом...