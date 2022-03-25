Обращение к спонсорам из России: переходите на крипту

Дорогие друзья!

Примерно за неделю до начала войны мы попросили наших читателей заранее нас поддержать, пока работают все финансовые инструменты, предупредив, что с ее началом многие из них будут недоступны, так же как и у многих не будет возможности нам оказывать поддержку.

Тогда некоторые сочли это "инфо-цыганством", но уже в скором времени этот прогноз оправдался.

Теперь, тем, у кого возможности нам помогать в принципе нет, особенно из Украины - братья и сестры, наши ду'а с вами, а вы делайте их за нас, и да будет доволен вами Аллах.

Что же касается тех в России, у кого возможность помогать в принципе осталась, но больше не принимаются платежи через карту, друзья - переходите на крипту!

В поисковиках вы можете найти множество информации о криптовалютах и криптокошельках и том, как с ними можно работать. В частности, некоторые наши читатели советуют этот инструмент: https://p2p.binance.com/ru

С этого или другого кошелька, который вы создадите или который у вас уже есть вы сможете посылать нам пожертвования в криптовалюте на наш кошелек:

Bitcoin address: 39CtjA7t29knZUiZSMwyM8pGZvo42xNjiD

Ну, а тем, кто живет не за железным занавесом, мы напоминаем, что поддержать нас можно и простыми способами :)

https://golosislama.com/page.php?id=8