Турция осудила агрессию и военные преступления Мордора

На состоявшемся на этой неделе расширенном заседании Совета Безопасности ООН Турция однозначно осудила агрессию и военные преступления Мордора против Украины.

Грубейшим попранием международного права, с которым не может смириться международное сообщество, назвал происходящее постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу (на фото).

Турецкий представитель особо отметил ситуацию в Мариуполе, где по вине российских агрессоров происходит настоящая гуманитарная катастрофа.

"Мы призываем к немедленному прекращению огня в Украине, Россия должна прекратить агрессию против этой страны, они должны немедленно покинуть территорию суверенного государства без всяких условий", - заявил Синиирлиоглу.

При этом он указал, что Турция уже предпринимает дипломатические усилия, направленные на прекращение войны.

Отметим в этой связи, что поставленные Турцией Украине БПЛА "Байрактар" сыграли очень существенную роль в успехах украинской армии в ее отпоре Мордору.