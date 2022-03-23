Признание геноцида рохинья и меры НАТО в поддержку Боснии

Два за последний день шага США навстречу мусульманским народам, находящимся под угрозой геноцида со стороны союзников "Русского мира", на которые надо обратить внимание.

Первый - заявление госсекретаря Блинкена о признании действий военной хунты Мьянмы против мусульман-рохинья геноцидом.

Блинкен заявил, что с момента признания Холокоста США восьмой раз дают подобную кваллификацию какого-либо события геноцидом. Но, скажем, мировому армянскому лобби понадобились десятилетия усилий и десятки миллионов инвестированных в это долларов, чтобы США признали геноцидом события 1915 года в Османском государстве. К сожалению, ни одно мусульманское государство не лоббировало подобным образом дело рохинья, да и мало кто из них признал их геноцид. Что ж, как и в случае с уйгурами в данном случае на это обратил внимание Запад.

Также стоит напомнить в этой связи, что в разгар кампании мировой общественности против геноцида рохинья военную хунту США демонстративно поддержала Москва и Сергей Шойгу заключил с ней соглашения о сотрудничестве. Помнится, тогда Рамзан Кадыров даже поддержал акцию протеста в Москве в поддержку рохинья. И что дальше, чем кончилось? Кончилось тем, что геноцид мусульман признал "проклятый Госдеп", а Рамзан Кадыров занят более важными делами - штурмует (в Тик-Токе) "мать городов русских".

Второй шаг - наряду с поддержкой Грузии на прошедшем сегодня саммите НАТО было принято решение разработать меры поддержки Боснии и Герцеговины.

Укажем в этой связи, что на прошлой неделе посол России в этой стране Игорь Калабухов практически прямым текстом угрожал ей повторением украинского сценария, если она вступит в НАТО. А в балканском контексте НАТО для местных мусульман исторически является главным гарантом безопасности - именно удары НАТО по Югославии в свое время остановили геноцид албанцев Косова и помогли им обрести независимость, а ранее давление НАТО на сербские силы в Боснии и Герцеговине позволило остановить их геноциидальную агрессию.

В последнее время лидеры сербов Боснии демонстративно взяли курс на ее расчленение, заявляя, что контролируемые ими земли должны "вернуться" в Сербию так же, как Крым "вернулся" в Россию. Говорить о том, на чьей стороне находятся симпатии сербов в идущей сейчас войне в Украине нет смысла - все и так очевидно.

Сербские реваншисты надеются сейчас, что "матушка-Россия" разгромит НАТО в Украине, после чего возьмется за Балканы, что позволит им провести новый геноцид мусульман. И если кто-то думает, что это преувеличение, пусть не только посмотрит на то, что рашисты делают с Мариуполем, но и знает, что главный лозунг сербских реваншистов это "Нож, жица, Сребреница" ("Нож, колючая проволка, Сребреница").

Турция в этой ситуации, как и в Украине, пытается маневрировать между сторонами и грать роль миротворца. Не будем ее за это осуждать - у нее своя ситуация и свои интересы. Но мусульманам Балкан нужна однозначная поддержка перед лицом возможной рашистско-четнической угрозы. И сегодня появилась надежда, что она будет оказана.