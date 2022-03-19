"Джихад" Кирилла на кресте

Патриарх ищет выход из морально-политической пропасти, пока богословы из разных стран ставят вопрос о его отлучении от церкви.

Нынешняя катастрофа человечности стала вызовом для религиозного сознания. В России нашлось некоторое количество религиозных деятелей, которые показали, что способны «оправдать» абсолютно все. Может ли христианин, следуя велению совести, не исполнить повеление власти, понуждающее к тяжкому греху?

Прочитав молитву «О «брате Каине», вечером 16 марта папа Франциск поговорил по видеосвязи с патриархом Кириллом. Подробности разговора неизвестны — патриархия скупо сообщает, что «состоялось детальное обсуждение ситуации на украинской земле» и стороны выразили «надежду на скорейшее достижение справедливого мира».

В тот же вечер Кирилл поговорил с главой Церкви Англии архиепископом Джастином Уэлби. Оба патриарших собеседника ранее жестко осуждали то, что запрещено называть настоящим именем. Как осуждал это и весь ошарашенный христианский мир (за редкими исключениями, в основном совпадающими с линией границы РФ). Ведь упомянутая выше… «ситуация» имеет поистине библейский, метафизический масштаб.

«Законное право»

«Борьба, которая имеет метафизическое значение», — так охарактеризовал происходящее в Украине глава РПЦ в своей проповеди на Прощеное воскресенье. Значит, совершается она не только на земле, но и на небе, в невидимом мире. Трудно отделаться от ассоциаций с исламским джихадом — священной войной, внешнее насилие в которой является лишь отблеском духовного содержания. Свое собственное положение в этой борьбе Кирилл сравнил с распятием на кресте.

Спустя три дня, 9 марта, в новой проповеди он обратился к проблеме природы государства и праву одних государств на насилие против других. Государства «есть институции, которые имеют законное право употреблять силу, принуждая… другие страны, если видят в них угрозу, к тому, чтобы этой угрозы не было». Подобная трактовка в принципе оправдывает любую войну между странами, включая Вторую мировую. Социальная концепция РПЦ, принятая более 20 лет назад как ее официальное учение, наоборот, осуждает государственное насилие, если оно сопряжено с грехом: «Если власть принуждает православных верующих… к греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении. Христианин, следуя велению совести, может не исполнить повеления власти, понуждающего к тяжкому греху».

Более 60 лет РПЦ состоит в крупнейшем экуменическом объединении — Всемирном совете церквей (ВСЦ), который считает миротворчество своим приоритетом. Сейчас генеральным секретарем совета является православный священник из Румынии Иоанн Саука, обратившийся к патриарху Кириллу с призывом повлиять на военно-политическое руководство РФ. 10 марта патриарх подписал довольно жесткую отповедь генсеку ВСЦ, где обвинил в происходящем страны НАТО, якобы обманувшие Россию и якобы собиравшиеся на нее напасть руками украинцев, которых «ментально переделали» во врагов России. Патриарх обвинил Запад в чрезмерных санкциях против РФ и разгуле русофобии.

Эта политическая концепция отныне включена в богослужение РПЦ. Патриархия предписала за каждой литургией возглашать молитву, в которой есть слова, обращенные ко Христу: «Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся, — запрети и замыслы их ниспровергни».

То есть, на Русь ополчились какие-то иноплеменники, правда, в другой своей проповеди патриарх дал понять, что напала… Украина:

«На близкой, родной нам украинской земле возникли политические силы… Как же гадко и подло для осуществления их геополитических целей использовать братский народ! Как ужасно натравливать этот народ на своих братьев! Как ужасно вооружать его, для того чтобы он вступил в борьбу со своими единокровными и единоверными братьями!». Впрочем, в другом месте той же проповеди Кирилл утверждает, что россияне и украинцы — один народ, значит, «спецоперация» происходит не между странами, а внутри одного народа: «Напуганные его силой соседи стали делать все для того, чтобы этот народ разделить, чтобы внушить частям этого народа, что вы вовсе не один народ».

Главным богословским авторитетом в РПЦ последние десятилетия считался заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Осипов, который — к разочарованию многих своих поклонников — сегодня активно включился в милитарную пропаганду. Его основные доводы просто повторяют телевизор: «защита жителей Донбасса»; «сдерживание НАТО» и «денацификация». На последний лозунг ответила Объединенная еврейская община Украины, которая в активном взаимодействии с государством Израиль занимается эвакуацией еврейского населения из зоны боевых действий. «Тезис про «денацификацию», — заявляет община, — является ошибочным выбором российской пропаганды… — Есть ли потребность «денацифицировать» страну, в которой впервые за 30 лет независимости был принят закон «О противодействии и предотвращении антисемитизма»?.. Введена уголовная ответственность за антисемитизм». В ходе конфликта пострадали как здания синагог, так и мемориал Бабий Яр в Киеве, где раньше находилось еврейское кладбище. «В Талмуде осквернение костей называется своеобразной формой убивства», — напомнили в общине.





Профессор Московской духовной академии Алексей Осипов. Фото: pravoslavie.ru

Справедливость выше прощения?

На праздник Торжества Православия, 13 марта, патриарх вручил в храме Христа Спасителя руководителю Росгвардии Августовскую икону Божией Матери, явившуюся русским солдатам в самом начале Первой мировой войны, в августе 1914-го. Явление это произошло под городом Мариамполем (созвучно с Мариуполем) в Восточной Пруссии. Оба города носят имя Божией Матери, но происходящее в Мариуполе несопоставимо с тем, что было в Мариамполе.

Папа Римский Франциск посвятил свою последнюю воскресную проповедь вселенской трагедии Мариуполя: «Город, носящий Ее имя, Мариуполь, стал городом-мучеником раздирающей душу [слово, которое РКН запрещает употреблять], которая изнуряет Украину. Перед варварством убийства детей, невинных и беззащитных гражданских лиц не может быть убедительных стратегических доводов: нужно прекратить эту недопустимую вооруженную [запрещенное РКН слово] прежде, чем она превратит города в кладбища… Во имя Бога прошу вас: остановите это кровопролитие!».

Как бы в ответ на призыв 286 клириков РПЦ остановить боевые действия и вспомнить о взаимном прощении Кирилл заявил: «Прощение без справедливости есть капитуляция и слабость».

Очевидно, что такой «слабостью» переполнено все Евангелие и все христианство, на смену которому должна прийти религия, поднимающая боевой дух и воспитывающая ненависть к западному миру.

«Русский мир» как ересь и манихейство

Православные богословы из разных стран подписали на днях документ, в котором концепция «Русского мира» — одно из идеологических оснований «спецоперации» — разбирается как богословская ересь. Этот документ может лечь в основу осуждения РПЦ и отлучения от церкви ее патриарха на саммите пентархии (пяти древнейших церквей православного Востока), который соберется в апреле в Константинополе. В своей «исторической речи» в ночь на 22 февраля Владимир Путин апеллировал к учению о «Русском мире». Профессор богословия архимандрит Кирилл (Говорун) (РПЦ) отождествляет это представление Путина с манихейством — гностическим синкретическим учением III–VI вв., которое оказало влияние на позднейший оккультизм. Путинское манихейство — это убеждение в том, что НАТО и США являются каким-то онтологическим злом и все, что они говорят, — ложь. Украина же оказалась ареной столкновения света и тьмы: будучи органической частью «Русского мира», она вдруг перешла под полное управление Запада, что противоречит ее природе, поэтому Украину надо «спасать».

Профессор богословия архимандрит Кирилл (Говорун). Фото: bogoslov.ru

О. Кирилл обращает внимание, что «православие» Путина по многим пунктам явно противоречит церковной традиции. Например, президент декларировал, что ислам ближе православию, чем католицизм, и что святых Бориса и Глеба не стоит почитать, потому что они добровольно пошли на смерть вместо того, чтобы бороться с врагом — Святополком Окаянным. Профессор отмечает явные оккультные аспекты этой религиозности: нумерологию (начало «военных спецопераций» в «красивые» даты типа 08.08.08 или 22.02.22) и зависимость от шарлатанов-парапсихологов.

По мнению директора Международного института афонского наследия Сергея Шумило, советско-православная мировоззренческая гибридность «сочетает болезненные идеи, которые последние 30 лет внушали жителям России. Они считают, что никакой Украины не было, что украинцев постоянно кто-то «придумывает». Город Киев в этой доктрине занимает место магического символа».

Среди подписавших богословский документ с осуждением «Русского мира» — всего несколько богословов из России. Это ректор Библейско-богословского института д-р Алексей Бодров, профессор ЛГУ имени А.С. Пушкина Татьяна Пронина, д-р епископ Григорий (Лурье) и бывший редактор «Журнала Московской патриархии» Сергей Чапнин. Нужно отдать должное их мужеству. Если кратко, то авторы документа называют «Русский мир» «этнофилетическим религиозным фундаментализмом тоталитарного характера». Суть учения в том, что «существует транснациональная русская цивилизация, называемая Святой Русью, в которую входят Россия, Украина и Беларусь (а иногда и Молдова, и Казахстан), а также этнические русские и русскоязычные люди во всем мире. Утверждается, что этот «Русский мир» имеет общий политический центр (Москву), общий духовный центр (Киев), общий язык (русский), общую церковь (Русскую Православную Церковь, Московский Патриархат) и общего патриарха (Патриарха Московского), который трудится в «симфонии» с общим президентом/национальным лидером (Путиным) на ниве управления этим русским миром, а также отстаивает общую самобытную духовность, нравственность и культуру… Против этого «Русского мира» (так гласит учение) выступает коррумпированный Запад во главе с США и западноевропейскими народами, капитулировавший перед «либерализмом», «глобализацией», «христианофобией», «правами гомосексуалистов», пропагандируемыми на гей-парадах, и «воинствующим секуляризмом». Против Запада… выступает Московский Патриархат вместе с Владимиром Путиным, как истинные защитники православного учения, которое они рассматривают в категориях традиционной морали, ригористского и непреклонного понимания традиции и почитания Святой Руси».

«Этнофилетизм» как учение об особом месте или особых правах какого-то одного народа в православной церкви уже осужден на Константинопольском соборе 1872 г. Отождествление церкви с миссией какого-то земного государства противоречит словам Христа: «Мое царство не от мира сего. Если бы царство Мое было от мира сего, то слуги Мои сражались бы, чтобы Я не был предан иудеям» (Иоан., 18:36). Адепты «Русского мира», наоборот, сводят функцию церкви к вспомогательной работе в интересах нации и государства. «Ассоциация православных экспертов» РПЦ пишет, что после «освобождения» Украины церковь займется «возвращением… русской национальной идентичности малороссов, которым необходимо помочь вспомнить «откуда есть пошла Русская Земля».

Непонятно, является ли для сторонников «Русского мира» авторитетной книгой Новый Завет. В нем, например, апостол Павел пишет, что «нет больше ни еврея, ни грека, ни раба, ни свободного, нет больше мужчины и женщины; ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал., 3:28). Какое значение имеет пресловутая «русская идентичность» для соединения со Христом и спасения души?! Христианство признает единство всей человеческой природы, в которой воплотился Христос, Сын Божий, и природа русских в этом смысле никак не отличается от природы американцев. Кроме того, пишут богословы, «развязывание <…> является окончательным провалом Христова закона любви».

Об этом же свидетельствует Синод Украинской церкви Московского патриархата, называющий то явление, которое нам запрещено называть своим именем, самым страшным грехом.

«Не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла» — такая заповедь содержится в Псалтыри (псалом 104). В православной традиции ее было принято толковать в значении неприкосновенности особ царей и священников. Но в ходе «спецоперации» отмечены факты разрушения и осквернения храмов и насилия над клириками. В ночь под праздник Торжества Православия ракета попала в здания Святогорской лавры Московского патриархата, считавшейся ранее оплотом «Русского мира». А в Бердянске, после его «освобождения» исчез священник Олег Николаев, который принадлежит к Православной церкви Украины. Миссией о. Олега было изучение подвига новомучеников ХХ века, и теперь прихожане опасаются, что он может пойти по пути мученичества.

В самой же России уже есть первый осужденный за «Блаженны миротворцы» священник — о. Иоанн Бурдин из-под Костромы.

Выдающийся церковный писатель протоиерей Валентин Свенцицкий писал в 1906 году, обращаясь к современной ему иерархии: «Горе вам, фарисеи и книжники, измучившие народ, благословляющие насильников, разбойников, грабителей, которые всю Русскую землю покрыли страшными ранами. Горе вам, митрополиты, епископы, священники, вместе со слугами антихристовыми терзавшие Христа, под зраком рабьим приходившего к вам. Горе вам, задушившим свет Христов, оттолкнувшим от Церкви лучших людей, охранявшим веру пулеметами, солдатами и жандармами». Добавить к этому нечего.