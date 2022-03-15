Кавказские страхи и надежды Кремля

Выездное заседание Совета безопасности России в Грозном с участием глав северокавказских республик скорее всего потребовалось по двум причинам.

Первое - страх. Кремль стянул около 75% российской армии в Украину, и если сейчас сильно рванет в другом месте, вся эта недоимперия посыпется так, как это было в Феврале 1917 года.

Поэтому на заседании и говорилось об опасности "активизации международного терроризма и экстремизма", необходимости "пресекать" и т.п.

Вторая причина - надежда. Повальное бегство из России образованных русских, акции протеста и увольнения сотрудников пропагандистских каналов, а также разложение российской оккупационной группировки в Украине свидетельствуют о том, что Кремль уже не может положиться на русское пушечное мясо.

По словам советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича не кадыровцы, а именно русские вояки ведут себя наиболее беспредельно к мирному украинскому населению. При том, что среди российских вояк условно славянской национальности немало этнических украинцев, а среди украинского населения - русских, уже не говоря о русскоязычных. Тем не менее, именно российские военные условно русской национальности больше всего терроризируют мирное население, но при этом демонстрируют отвратные боевые качества.

На фоне такой тотальной ненадежности и деградации русского пушечного мяса, Кремлю еще больше нужно кавказское. Поэтому по информации от наших читателей сейчас в северокавказских республиках идет масштабная вербовочная кампания кавказского пушечного мяса на войну. Причем, вербовать стремятся там, где можно набрать наиболее здоровый человеческий материал - в спортивных клубах и в мечетях.

Кстати, в этом надежды Кремля прекрасно сочетаются с его страхами. Ведь именно здоровой кавказской мусульманской молодежи он больше всего боится в тылу - когда она на Кавказе. А вот в Украине она ему очень даже подойдет, и чем больше ее убьют и покалечат там, перемолов как пушечное мясо империи, тем меньше с ней потом будет проблем в России.

Поэтому максимально разъясняйте это своим землякам. Для империи хороший кавказец - убитый или покалеченный на войне кавказец. Не будьте для нее "хорошими кавказцами" - будьте хорошими кавказцами для ваших семей, родных краев и вашей религии.