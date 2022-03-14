Мусульмане Украины в войне против Мордора

Представляем вашему вниманию беседу муфтия Украины Саида Исмагилова с украинским христианским деятелем Дмитрием Корчинским - о мусульманах, воюющих против Украины и за нее.

Шейх Саид рассказывает о том, что мусульмане Украины воюют за то, чтобы жить в веротерпимой стране, в которой могут спокойно практиковать свою религию, издавать исламскую литературу, открывать исламские центры и быть полноценной частью свободного общества, а не жить в страхе и угнетении, как их единоверцы в современной России (Мордоре).

Собеседники согласились, что Мордор ведет войну как против настоящего Ислама, так и против настоящего Христианства, и является воплощением чистого сатанизма.

В свою очередь Дмитрий Корчинский, указавший на сатанинскую сущность т.н. Русской Православной Церкви Московского Патриархата, метко назвал мусульман (?), воюющих на стороне Мордора, "мусульманами Московского Патриархата".

https://youtu.be/5ZmRuDJcj7w