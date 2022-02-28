"Муфтии" России, запачкавшие свои руки в крови. Призыв к их бойкоту и сопротивлению

Основные "муфтии" России поддержали агрессию Кремля против Украины, включая и ее мусульман.

Наиболее отъявленные подонки без всяких оговорок одобрили бомбардировки всей Украины, под которыми прямо сейчас оказались одни наши братья и сестры и бегут от них другие.

"Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман" Талгат Таджуддин:

«С полным пониманием ясного и откровенного Обращения Президента нашего единого государства, в веках объединившего 193 больших и малых народов, последователей традиционных конфессий нашей великой Отчизны, искренне поддерживаем решение о проведении на территории Украины специальной военной операции для защиты населения, демилитаризации и устранения угрозы возрождения нацизма в этом многострадальном крае, воспринимая эти шаги как как ключевые меры обеспечения безопасности и самой России».

Кадыровский "муфтий" Салах Межидов: "Война на Украине - джихад, а те, кто в ней участвуют (на стороне России) воюют на пути Аллаха".

"Председатель Духовного центра мусульман Ингушетии" Ахмед Сагов:

«Всем гражданам России следует сплотиться вокруг руководства своей страны на фоне событий на Донбассе, где украинские силовики проводят наступательную операцию. верующие с пониманием восприняли объявленную президентом Владимиром Путиным специальную военную операцию на Донбассе, поскольку речь идет о защите мирного населения. Хочу пожелать родным военнослужащих душевного спокойствия и уверенности. Пусть все наши дети вернутся домой в добром здравии».

"Муфтий Оренбургской области" Альфит Шарипов:

«Давно уже понятно, что сильная Россия никому не нужна - никому, кроме нас самих. Но наше государство никогда не согласится, чтобы Запад жителей Донбасса считал людьми второго сорта, а нашу страну - своим полигоном. Объявленная миротворческая операция - единственно верное решение».

Другие ограничились "поддержкой Донбасса" с оговорками, что надеются на избежание большой войны.

"Муфтий Духовного управления мусульман Российской Федерации" Равиль Гайнутдин:

"Мы с пониманием относимся и поддерживаем принявшего единственно верное решение о признании многострадальных республик. Это справедливые требования граждан нашей страны сделать все возможное для защиты жизни детей, женщин и стариков Донбасса. Они ежедневно находятся под обстрелами испытывая страх, психологический стресс, видя взрывы и кровь безвинных людей, очень долго и терпеливо призывавшего и украинскую сторону, и их западных покровителей. Просим Всевышнего о том, чтобы Он предотвратил самый страшный сценарий – полномасштабную войну!"

"Муфтий Духовного собрания мусульман России" Альбир Крганов:

«Наверное, это было нелегкое решение для главы государства, но, учитывая мнение общества, специалистов, Совбеза, он его принял. И как говорили члены «открытого» Совбеза, это вынужденное решение. Мусульмане – не отдельная часть российского гражданского общества. Люди видят и понимают, что происходит в Донбассе. И российские мусульмане с пониманием воспринимают признание независимости ДНР и ЛНР».

Все эти люди так или иначе понесут свою ответственность не только в Судный день, но и в этой жизни, ин ша Аллах. Причем, не только за кровь и имущество мусульман Украины, но и за выходцев из мусульманских регионов и семей самой России, которые с их одобрения гибнут в Украине. Вот, что рассказывает один из них (осторожно - много мата):

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Настоящие исламские ученые осудили агрессию путинской России против Украины. Вот, что сказал председатель Всемирного Совета Мусульманских Ученых Али Карадаги:

"Наша позиция против войны и российской агрессии, а также против любого, кто берётся за оружие без реальной причины. Мы за то, чтобы вести переговоры друг с другом, и мы против агрессии России. Вкратце, наша позиция против насилия и тирании".

Другие, такие как Абу Катада Филистыни и Хасан аз-Забади призвали мусульман, имеющих такие возможность и желание, противостоять российской агрессии, потому что "мусульмане - первоочерёдная цель враждебности безбожных преступников в России" и "нет у Ислама и мусульман врага большего, чем Россия".

Мы призываем мусульман мира поддержать сопротивление Украины и ее мусульман агрессии террористической банды попов и чекистов с присоединившимися к ним "муфтиями", а мусульман России бойкотировать таких муфтиев, не молиться за ними, не ходить в мечети вреда, в которых они служат (Кремлю и ФСБ), не платить в них садака и присоединяться к кампании протестов, разворачивающихся в российском обществе теми способами, которые вам доступны.

Саботируйте это государство, старайтесь не платить ему налоги или как минимум сокращать и задерживать их, отговаривайте знакомых от участия в войне и других преступлениях этого режима, распространяйте правду о происходящем.