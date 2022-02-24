Переходим на новый режим

Итак, началась большая война с Украиной, в которую не верили очень многие, но не мы, писавшие о ее неизбежности.
Мы были морально готовы к этой войне, но ее начало потребует от нас приспособиться к новым реалиям и определиться с форматом нашего вещания. Регулярных обновлений на сайте по-видимому какое-то время не будет, но мы, ин ша Аллах, найдем способ информировать наших читателей о самом важном.
Пока же советуем подписываться на ресурсы Вооруженных сил Украины, информирующие о ходе сопротивления российской агрессии.
Враг будет разбит, победа будет за Украиной! Дальше - освобождение других порабощенных Российской империей народов, ин ша Аллах!
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