Туркменистан: уже девять кандидатов в президенты

Число кандидатов в президенты Туркменистане достигло девяти человек, сообщает Фергана.

Партией промышленников и предпринимателей выдвинут Бабамырат Мередов – директор хозяйственного общества Wepaly gurluşyk. По сообщению ТДХ, в 2001 году он окончил Туркменский государственный архитектурно-строительный институт по специальности инженер-системотехник, до апреля 2012 года преподавал информатику в педучилище, в октябре того же года возглавил Wepaly gurluşyk.

Инициативная группа из Ашхабада выдвинула проректора по научной работе Туркменского государственного института физкультуры и спорта (ТГИФС), кандидата педагогических наук Хыдыра Нуннаева. Окончив медицинское училище, отслужив в армии и поработав некоторое время в медучреждениях, он поступил в ТГИФС. По окончании вуза в 2003 году работал врачом, затем стал преподавать в ТГИФС. В 2014 году был назначен проректором по научной работе вуза.

Кандидатом от инициативной группы из Дашогузского велаята (области) стал председатель комитета Демократической партии Туркменистана (ДПТ) в этрапе (районе) имени Сапармурата Туркменбаши Максат Одешов. В 2000 году он окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова по специальности инженер-механик. Работал на разных должностях в хякимлике (администрации) этрапа, в декабре 2008 года был избран секретарем районного комитета ДПТ, в сентябре 2013 года – возглавил его. Был депутатом Меджлиса (парламента) Туркменистана пятого созыва.

Инициативная группа в Балканском велаяте выдвинула кандидатом в президенты главного врача санатория «Аваза» Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, депутата Меджлиса Туркменистана Бердымаммета Гурбанова. В 2004 году он окончил Туркменский государственный медицинский институт, работал сначала семейным, затем – главным врачом в ряде медучреждений. С 2012 по 2019 годы занимал должность первого заместителя начальника управления здравоохранения Балканского велаята.

Жители Лебапского велаята решили выдвинуть директора финансово-экономической средней профессиональной школы Перхата Бегенджова. Он является выпускником Туркменского государственного института экономики и управления, по специальности – экономист, работал преподавателем в том же вузе. Директорствует в школе с марта 2014 года. Член Демократической партии Туркменистана.

Инициативной группой в Ахалском велаяте выдвинут начальник санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) Бабадайханского этрапа Ахалского велаята Максатмырат Овезгелдиев. В 2007 году он окончил Государственный медицинский университет имени Мырата Гаррыева. С 2008 года работает на разных руководящих должностях в районных СЭС велаята.

На собрании жителей Марыйского велаята кандидатом в президенты было решено выдвинуть директора научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Государственного энергетического института Туркменистана Какагелди Сарыева. В 1999 году он окончил Государственный энергетический институт по специальности инженер-механик. Работал инженером-технологом, инженером-металлистом на машиностроительном заводе Марыйского велаята, а с октября 2002 года – на различных должностях в энергетическом институте.

Напомним, что первым зарегистрированным кандидатом на выборах стал 40-летний сын нынешнего лидера, вице-премьер Сердар Бердымухамедов, выдвинутый Демократической партией Туркменистана. Затем был зарегистрирован представитель Аграрной партии, заместитель хякима (главы администрации) Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов.