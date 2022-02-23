На Facebook подали в суд за цензуру в отношении палестинцев

Лондонский юридический и правосудный центр подал официальную жалобу на Facebook, обвиняя социальную сеть в произвольной цензуре и закрытии аккаунтов, связанных с палестинскими информационными агентствами, адвокатами и журналистами.

Жалоба, поданная лондонской юридической фирмой Bindmans LLP от имени Международного центра правосудия для палестинцев (МЦПП) и группы по защите цифровых прав Sada Social, требует, чтобы платформа, которая в октябре прошлого года провела ребрендинг под названием Meta, срочно пересмотрела свои действия и объяснила, почему она подвергла цензуре эти аккаунты.

"Жалоба восстанавливает требование о том, чтобы Meta/Facebook раскрыла и пересмотрела свой процесс принятия решений и объяснила, почему аккаунты были закрыты, приостановлены или посты удалены, и был ли при этом использован алгоритм или человеческое усмотрение", - говорится в пресс-релизе ICJP во вторник.

Жалоба также была направлена специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты свободы мнений и их выражения.

На протяжении многих лет компанию Meta обвиняют в цензуре опыта палестинцев и их нарративов на обеих ее платформах - Facebook и Instagram.

Критика достигла нового пика в мае прошлого года, когда палестинские активисты обнаружили, что их сообщения на различных платформах социальных сетей, включая Facebook, Instagram и Twitter, удаляются, а их аккаунты приостанавливаются, часто без объяснения причин.

С начала 2021 года Sada Social задокументировала более 600 случаев цензуры палестинцев на Facebook и Instagram. Некоммерческая организация утверждает, что в более чем 200 из этих случаев объектами цензуры были журналисты и аккаунты СМИ.

В июне прошлого года около 200 сотрудников Facebook подписали открытое письмо, в котором обвинили компанию в несправедливом удалении или понижении рейтинга палестинского контента и потребовали принятия новых мер для предотвращения этого в будущем.

МЦПП также выразил обеспокоенность в связи с предварительным одобрением законопроекта в израильском Кнессете. Согласно предложенному закону, израильские суды получат право требовать "удаления пользовательского контента на платформах социальных сетей, который может быть воспринят как подстрекательский или наносящий ущерб безопасности государства или безопасности общества".

Палестинская коалиция цифровых прав и Палестинский совет правозащитных организаций предупредили, что закон повлечет за собой серьезные последствия для цифровых прав палестинцев и будет представлять угрозу для свободы самовыражения палестинцев в цифровом пространстве.