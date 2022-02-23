Нигер: более десятка человек погибли в результате нападения

По меньшей мере 18 гражданских лиц были убиты после того, как их автомобиль подвергся нападению в беспокойно западной части Нигера.

В своем заявлении во вторник министр внутренних дел Нигера Алкассум Индату приписал воскресное нападение в регионе Тиллабери, недалеко от малийской границы, "вооруженным бандитам на мотоциклах... личности которых пока не установлены".

Он сказал, что 13 жертв были из деревни Фони Ганда и пять - из деревни Тизегору.

В 2021 году вооруженные группировки совершили многочисленные нападения на гражданских лиц в регионе, включая массовое убийство 2 ноября по меньшей мере 69 членов ополчения самообороны. В октябре того же года нападавшие на мотоциклистах убили 10 человек в мечети близ Тизегору во время вечерней молитвы.

Ранее в этом месяце в результате взрыва самодельного взрывного устройства погибли пять нигерийских солдат на юго-западе страны Сахеля, по данным министерства обороны. Взрыв также произошел в районе Готейе в Тиллабери.

На протяжении многих лет западная часть Нигера подвергается нападениям повстанцев, несмотря на усилия международных сил, развернутых в регионе Сахеля для борьбы с вооруженными группировками.

Нигер, самая бедная страна в мире согласно индексу человеческого развития ООН, в настоящее время борется с двумя группировками, которые привели к перемещению тысяч людей.

Это "Исламское государство в Большой Сахаре" (ИГБС) на западе страны, а также "Боко Харам" и "Исламское государство - Западно-Африканская провинция" (ИГЗАП) на юго-востоке, недалеко от границы с Нигерией (все они запрещены в РФ).