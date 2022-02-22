Беспилотник хуситов уничтожен над саудовским аэропортом

Шестнадцать человек, включая иностранных граждан, получили ранения в Саудовской Аравии, где уничтожили беспилотник, запущенный йеменскими хуситами, нацеленный на аэропорт в королевстве.

В заявлении коалиции, на которое в понедельник сослалось саудовское государственное информационное агентство, говорится, что беспилотник был запущен в направлении аэропорта имени короля Абдуллаха в юго-западной провинции Джизан.

Согласно заявлению, во время перехвата беспилотника пострадавшие получили осколочные ранения.

Коалиция заявила, что беспилотник был выпущен "из международного аэропорта Саны с целью поражения гражданских лиц".

"Шестнадцать гражданских лиц из разных стран получили ранения", - говорится в заявлении.

Государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило, что трое иностранцев находятся в критическом состоянии.

Оно показало короткий видеоклип о последствиях инцидента, на котором видно, что в аэропорту по полу разлетелись осколки стекла.

Позже государственный новостной канал Ekhbariya показал людей, передвигающихся по аэропорту Джизана, и сообщил, что полеты возобновились в обычном режиме.

Этот инцидент стал вторым нападением на аэропорт менее чем за две недели, совершенном хуситами.

Он произошел менее чем через две недели после аналогичной попытки атаки и перехвата беспилотника, в результате которой 12 человек получили ранения в аэропорту в южном саудовском городе Абха, также расположенном недалеко от границы королевства с Йеменом.

В ответ коалиция заявила, что 14 февраля уничтожила систему связи, используемую для атак беспилотников, расположенную рядом с министерством связи в Сане.

В декабре коалиция заявила, что за предыдущие семь лет хуситы выпустили по Саудовской Аравии более 850 беспилотников и 400 баллистических ракет, в результате чего погибло в общей сложности 59 гражданских лиц.

Эта цифра сопоставима с 401 воздушным налетом коалиции, проведенным только в январе над Йеменом, согласно данным Yemen Data Project, независимой организации, которая сообщила о гибели около 9000 гражданских лиц в результате налетов в этой стране с 2015 года.

Правозащитные группы давно критикуют коалицию за жертвы среди гражданского населения в результате ее воздушных бомбардировок.