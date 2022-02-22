Признание Кремлем ЛНР-ДНР: как реагирует мусульманский мир?

Вчерашнее решение Кремля признать независимость двух «народных республик» на востоке Украины вызвало почти всеобщее осуждение, а глава НАТО назвал его нарушением международных соглашений.

В конце понедельника Путин приказал российским войскам "поддерживать мир" в Луганской и Донецкой областях.

В ответ США объявили о финансовых санкциях против ЛНР и ДНР и предупредили, что в случае необходимости готовы ввести новые.

Действия России происходят на фоне многомесячной напряженности в связи с развертыванием ее вооруженных сил на границах Украины, что вызвало опасения тотальной войны.

Ну а мы отслеживаем, как реагирует мусульманский мир (и не только) на происходящее:

Турция

Официальная Анкара резко осудила решение Кремля.

"Решение Российской Федерации признать так называемые Донецкую и Луганскую республики является нарушением Минских соглашений, а также явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Мы считаем это решение России неприемлемым и отвергаем его.

Пользуясь случаем, мы подчеркиваем нашу приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Украины и призываем все стороны руководствоваться здравым смыслом и уважать международное право".

Некоторые турецкие эксперты также внимательно изучили вчерашнюю неадекватную речь Путна, и в напомнили, что есть турецкие города, которые «коммунисты отдали» туркам — Карс, Ардаган и Эрзурум.

Можно с увереностью сказать, что шаг России осудят те страны, которые занимают прозападную позицию. В частности это конечно же Албания, Косово, ОАЭ, Саудовская Аравия, Малайзия, Марокко и другие.

Более того, решение явно не обрадовало страны СНГ, дружественные России. Даже в Казахстане, власти которого были чуть ли не спасены вмешательством сил ОДКБ в январе этого года от восставших, высказались без особого восторга. Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что позиция республики будет определена 22 февраля на заседании совбеза РК, но «вопрос о признании ДНР и ЛНР не повестке не стоит».

А вот ответ Ирана предельно расплывчатый.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Саид Хатибзаде заявил, что Иран внимательно следит за развитием событий на Украине, призвав все стороны решить вопрос путем диалога и воздержаться от любых действий, которые приведут к росту напряженности.

"К сожалению, вмешательство НАТО и провокационные действия под руководством США усложнили условия в регионе", - добавил он в своем заявлении.

Кто поддержал?

Едва ли не самым первым иностранным правительством, поддержавшим решение Кремля, стал сирийский режим Башара Асада.

В комментариях, переданных асадитским Сирийским агентством новостей, министр иностранных дел Фейсал Мекдад заявил, что правительство президента Башара Асада "будет сотрудничать" с самопровозглашенными Донецкой народной республикой (ДНР) и Луганской народной республикой (ЛНР).

Его заявление на Валдайском форуме в Москве прозвучало через несколько часов после того, как Дмитрий Саблин, российский политик, отвечающий за связи с союзным правительством в Дамаске, сказал, что он говорил с Асадом о ситуации на востоке Украины.

"Он сказал, что Сирия готова признать их так же, как она признала [отколовшиеся грузинские регионы] Южную Осетию и Абхазию" после российско-грузинской войны 2008 года, сказал Саблин агентству РИА Новости.

Также о своем решении поддержать «независимость» ЛНР-ДНР заявили йеменские хуситы. Член политического совета хуситов Мухаммед Али аль-Хуси написал в Twitter, что его движение поддерживает решение России. Он призвал проявлять сдержанность и «не втягиваться в войну, направленную на истощение потенциала России».

Ну и вполне ожидаемо, что это решение признали такие лимитрофы как Абхазия и Южная Осетия, а также Республика Сербская (геноцидное образование в составе Боснии и Герцеговины), Куба и Венесуэла. Вполне возможно, что к ним присеодинится еще какое-ибудь Науру, если туда вбухают деньги российских инвесторов. Но в целом на этом все.