Талибы создают "великую армию" с участием бывших солдат режима

Талибан* создает "великую армию" для Афганистана, в которую войдут офицеры и солдаты, служившие старому режиму, говорит чиновник, которому поручено наблюдать за преобразованием армии.

Латифулла Хакими, глава комиссии талибов по проверке званий, также заявил на пресс-конференции в понедельник, что они отремонтировали половину из 81 вертолетов и самолётов, якобы пришедших в негодность в результате хаотичного вывода войск под руководством США в прошлом году.

Он сказал, что силы Талибана взяли под контроль более 300 000 единиц легкого оружия, 26 000 единиц тяжелого оружия и около 61 000 единиц военной техники во время молниеносного захвата страны.

Вооруженные силы кабульского режима распались под натиском талибов перед выводом войск под руководством США 31 августа, часто покидая свои базы и оставляя все свое оружие и транспортные средства.

Талибан пообещал всеобщую амнистию для всех, кто был связан со старым режимом, но почти все высокопоставленные правительственные и военные чиновники сбежали из страны.

Многие из рядовых чиновников остались, вернувшись в гражданскую жизнь и не поднимая головы из-за страха перед репрессиями.

В январе Организация Объединенных Наций заявила, что с августа было убито более 100 человек, связанных со старыми вооруженными силами.

Хакими, однако, настаивает на том, что амнистия талибов сработала хорошо. "Если бы она не была проведена, мы бы стали свидетелями очень плохой ситуации", - сказал он.

"Смертники, которые преследовали человека, чтобы убить его, теперь те же самые смертники защищают его", - добавил он.

Пока была мало свидетельств того, что талибы принимают в свои ряды бывших военнослужащих, но в выходные они назначили двух старших офицеров бывшей Афганской национальной армии на высокие посты в министерстве обороны.

Оба они - хирурги-специалисты, работающие в главном военном госпитале страны.

"Наша работа по формированию армии продолжается", - сказал Хакими. "Профессионалы, включая пилотов и инженеров, обслуживающий персонал, логистический и административный персонал (из предыдущего режима) занимают свои места в секторе безопасности".

Хакими сказал, что они сформируют "великую армию... в соответствии с потребностями страны и национальными интересами", хотя он не указал численность.

Он добавил, что армия будет только такой, которую страна может себе позволить.

Напомним, что Афганистан фактически обанкротился, а США конфисковали зарубежные активы на сумму 7 млрд. долл.

Вашингтон заявил, что половина будет зарезервирована для фонда компенсации жертвам терактов 11 сентября 2001 года, а половина постепенно выделяется как часть тщательно контролируемого фонда гуманитарной помощи.

Хакими сказал на пресс-конференции, что Талибан вычистил из своих рядов почти 4500 "нежелательных людей", в основном новобранцев, которые присоединились к нему после захвата власти и были обвинены в росте преступности.

* - запрещены в РФ