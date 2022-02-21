Кыргызстан протестует против новых миграционных правил в РФ

Посольство Кыргызстана направило 17 февраля ноту в российский МИД из-за новых российских правил для мигрантов, сообщает пресс-служба дипломатической миссии.

В своем обращении Бишкек просит «оказать содействие в открытии отдельного коридора для граждан государств-членов ЕАЭС» для прохождения медосвидетельствования, фотографирования и снятия отпечатков пальцев.

Сейчас, как отмечает кыргызстанская сторона, наблюдаются трудности с прохождением данных процедур в Москве и Московской области, в том числе в миграционном центре «Сахарово», из-за больших очередей. В сообщении указано также, что 24 января посольство уже направляло в МИД РФ ноту, где обозначило проблемы, с которыми сталкиваются граждане республики, и внесло российской стороне ряд предложений.

Согласно новым правилам, с 29 декабря 2021 года въезжающие в Россию для работы иностранные граждане обязаны в течение 30 дней пройти медицинское освидетельствование, а также процедуры государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования. В рамках медицинского освидетельствования иностранцы проверяются на употребление наркотических средств или психотропных веществ, наличие инфекционных заболеваний, обследуются на ВИЧ. Это предусматривают поправки в законы «О правовом положении иностранных граждан» и «О государственной дактилоскопической регистрации».

Все необходимые процедуры обходятся в сумму чуть более пяти тысяч рублей. Ранее подобные меры не касались граждан стран-членов Евразийского экономического союза.

Между тем на днях в соцсетях появилось фото огромной очереди из желающих пройти медосвидетельствование и дактилоскопию в миграционном центре «Сахарово» в Подмосковье. Снимок опубликовала пользователь Нурайым Идирисова в Facebook. С ее слов, число людей в очереди достигает 6 тыс.