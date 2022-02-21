Российский МИД "нашел" балканских мусульманских наемников на Донбассе

Официальные лица Албании, Косово и Боснии и Герцеговины отвергли заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что эти страны посылают "наемников" воевать в Украину, где опасаются российского вторжения.

Российский пропагандистский ресурс Russia Today процитировал в пятницу слова Лаврова о том, что они работают над проверкой информации о "наемниках" из Албании, Косово и Боснии, направляющихся в Украину.

"Косово и некоторые другие части Западных Балкан становятся очагом преступности. Там есть террористы, наркоторговцы. Там вербуют наемников для военных конфликтов, разжигаемых, в том числе, США", - сказал Лавров.

"Есть информация, что боевиков из Косово, Албании, Боснии и Герцеговины вербуют, чтобы вывести Россию из равновесия, в том числе направить их в Донбасс [на востоке Украины]", - добавил он.

Во всех трех балканских странах комментарии Лаврова озадачили и возмутили официальных лиц.

Блерим Вела, руководитель аппарата президента Косово, в Твиттере отверг комментарии как "фальшивые новости".

"Ложное обвинение министра иностранных дел России Лаврова в том, что Косово поставляет наемников на Донбасс, является неотъемлемой частью кампании дезинформации, которая стремится оправдать военную агрессию против Украины. Косово стоит вместе со своими союзниками и Украиной на защите свободы и демократии", - написал Вела.

В Албании депутат от правящей партии социалистов Пандели Майко, бывший премьер-министр, сказал, что комментарии были "беспрецедентными".

Министерство безопасности Боснии заявило, что, по имеющимся данным, ни один гражданин Боснии не отправился воевать вместе с украинскими войсками.

"Мы направим официальный запрос в посольство России в Сараево по поводу этого заявления. Если у Лаврова есть какая-то информация о подобной деятельности в Боснии, я надеюсь, что, прежде чем раскрыть ее, он поделится ею с нашими службами безопасности", - иронично заявила в пятницу министр иностранных дел Боснии Бисера Туркович.

Отметим, что все страны, которые Лавров назвал в качестве источника для наемников, объединяет две вещи. Это страны с преимущественно мусульманским населением, и ориентированные на Запад. Ну и еще у них проблемы с сербами. А вот кстати о реальных сербских наемниках, которые участвовали в войне на Донбассе с 2014 года, Лавров ничего не упомянул.