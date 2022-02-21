ВВС Нигерии нанесли удар по территории Нигера: погибли дети

Нигерийские военные убили и ранили детей в результате воздушной атаки в соседнем Нигере. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на слова местного губернатора в Нигере, государственного телевидения и агентства по оказанию помощи.

Нападение произошло в пятницу в деревне Начаде в регионе Маради, Нигер, в нескольких километрах от границы с Нигерией, сказал Шайбу Абубакар, губернатор Маради.

"Произошла ошибка с ударами нигерийцев на границе, которая привела к жертвам на нашей территории в деревне Начаде", - сказал чиновник.

"Жертвами стали 12 детей, семь из них погибли и пятеро ранены".

По словам губернатора, "родители присутствовали на церемонии, а дети, вероятно, играли, когда по ним были нанесены удары".

По его словам, четверо детей погибли мгновенно, а трое других скончались "от полученных травм во время транспортировки в больницу".

Он не сказал, откуда ему известно, что нападение совершили нигерийские войска. Государственное телевидение Нигера также заявило, что нападение совершили нигерийские войска, не предоставив доказательств.

Медицинская благотворительная организация "Врачи без границ", которая ухаживала за некоторыми ранеными, подтвердила факт удара. Она сообщила, что погибли 12 человек, в том числе четверо детей. Местные жители сообщили врачам, что нигерийские войска преследовали цели, которые бежали из приграничного города.

"В соответствии с политикой, ВВС Нигерии не совершают вторжений в районы за пределами территориальных границ Нигерии. Это наша политика", - сказал генерал-майор Джимми Акпор, директор по оборонной информации Нигерии. Он сказал, что в настоящее время ведется расследование.

Конкретная причина удара была неясна, но известно, что в регионе широко распространен бандитизм.

В апреле 2021 года базирующаяся в Брюсселе Международная кризисная группа (МКГ) заявила, что опасается появления в этом районе Маради третьего центра для непримиримых вооруженных группировок, использующих действия нигерийских банд и конфликты между местными общинами.

Нигер уже сталкивается с фронтами непримиримых сторонников. Нигерийская группировка Боко Харам и Исламское государство в Западной Африке*, ее отколовшаяся ветвь, действуют на юго-востоке, а группировки, связанные с ИГИЛ* и Аль-Каидой*, работают на западе.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в Маради проживает 100 000 нигерийских беженцев, которые бежали от непрекращающихся нападений в своей стране.

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