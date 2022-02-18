Саудовская Аравия: 28 000 женщин претендуют на 30 вакансий машинистов поезда

Объявление о наборе 30 женщин-машинистов поездов в Саудовской Аравии привлекло целых 28 000 претенденток. Об этом сообщила испанская железнодорожная компания Renfe, отвечающая за эксплуатацию скоростных поездов между Меккой и Мединой. По мнению наблюдателей это свидетельствует о масштабах накопившегося спроса, из-за чего королевство открывает больше возможностей для женщин.

Компания получила столько заявок за один месяц. После онлайн-тестирования, во время которого оценивали академическую успеваемость и знание английского языка, число кандидаток сократилось вдвое — до 14 тысяч человек.

К середине марта компания отберет 30 кандидаток. После года обучения женщины станут управлять поездами между Меккой и Мединой — по этому маршруту ежегодно путешествуют миллионы мусульманских паломников.

Компания Renfe, которая заявила, что стремится создать возможности для женщин в своем местном бизнесе, в настоящее время нанимает 80 мужчин для управления поездами в Саудовской Аравии и еще 50 человек проходят обучение.

До недавнего времени возможности трудоустройства для саудовских женщин были ограничены такими должностями, как учителя и медицинские работники, и даже водить машину до 2018 года женщинам не разрешалось. Теперь же женщины будут водить не только машины, но и поезда.

Впрочем, пока что доля работающих женщин в королевстве по-прежнему остается вдвое меньше мужской, и составляет 34,1 процента, а уровень безработицы среди женщин более чем в три раза выше, чем среди мужчин, и составляет 21,9 процента.