Кашмирские студенты уже более трех месяцев сидят в тюрьме за празднование победы сборной Пакистана по крикету

Cемьи трех кашмирских студентов, которые провели более трех месяцев в тюрьме за празднование победы пакистанской команды по крикету над индийской, выступили за их освобождение. О том, как живут сегодня эти семьи, пишет в недавнем материале издание Al Jazeera.

Аршид Юсуф, Инаят Алтаф и Шоукат Ахмад Ганаи - всем им около 20 лет - были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в подстрекательстве к мятежу в северном городе Агра за отправку “антигосударственных” сообщений в WhatsApp. Это случилось через несколько дней после того, как Пакистан разгромил Индию в матче Кубка мира по крикету T20 в Объединенных Арабских Эмиратах.

Семьи студентов, погруженные в крайнюю нищету, изо всех сил пытаются выручить их.

"Мой сын любил только крикет. Его никогда не интересовало ничего другого, например, политика. Он всегда был озабочен учебой и игрой", - говорит мать Инаята, Вахида, из района Будгам в Кашмире.

"Мы узнали из социальных сетей 27 октября прошлого года о его аресте из-за сообщения о матче по крикету. Мы не знаем, что делать. Мы сотни раз обращались к правительству с просьбой считать их своими и простить их", - сказала Вахида.

Вахида говорит, что ее муж - инвалид и работает плотником, чтобы обеспечить образование своим детям.

Проигрыш Индии также спровоцировал нападения на десятки кашмирских студентов в западном штате Пенджаб.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх, известный своим антимусульманским фанатизмом, предупредил, что закон о подстрекательстве будет применен к тем, кто празднует победу пакистанской команды по крикету над индийской.

Трое студентов были зачислены в инженерный колледж Раджа Балвант Сингх в Агре, штат Уттар-Прадеш, по специальной стипендиальной программе, предназначенной для студентов из охваченного конфликтом региона.

Им были предъявлены обвинения в "кибертерроризме, подстрекательстве к мятежу, разжигании вражды между различными группами и заявлениях, способных вызвать тревогу у общественности".

Они столкнулись с враждебной толпой у здания суда в Агре, где их освистали, а адвокаты в городе отказались представлять их интересы. Наконец, их делами занялся адвокат из соседнего района Матхура.

Слушания по их освобождению под залог откладывались не менее восьми раз, сказали члены их семей, добавив, что они обратились к правительству Уттар-Прадеш с просьбой прекратить дела против них и "простить их за ошибку".

В деревне Чекпора в районе Будгам центрального Кашмира Ханифа ждала освобождения своего сына Аршида.

Муж Ханифы, рабочий, погиб в результате несчастного случая два десятилетия назад, когда ее дети были совсем маленькими. Будучи матьерю-одиночкой, она подрабатывала - мыла чужую посуду, убирала коровий навоз, работала на огороде и в саду - чтобы дать образование своим трем детям, особенно сыну, способному ученику.

Не имея источника дохода и находясь в чужом городе за много миль от дома, Ханифа, живущая в однокомнатном доме с двумя дочерьми, чувствует себя беспомощной.

"Все эти годы я жила в крайней нищете. Я не могу объяснить", - говорит Ханефа, хрупкая женщина лет 40, в интервью Al Jazeera.

"Иногда я спала на голодный желудок. Моей старшей дочери пришлось бросить школу в прошлом году, потому что я не могла себе этого позволить. Мой сын был моей надеждой. Я думала, что он закончит учебу, найдет хорошую работу и разделит мое бремя", - добавила она.

Тюремное заключение вдали от нее означает для семьи дополнительное бремя - нанять адвоката и позволить себе посещение тюрьмы.

"Я работаю домашней прислугой, и мне это не по карману. Соседи собрали деньги, и мой зять смог поехать и встретиться с моим сыном. Мы просто призываем правительство помиловать наших детей и освободить их", - сказала она.

В доме третьего студента, Шоуката Ахмада Ганая, в деревне Шахгунд района Бандипора Северного Кашмира, его престарелые родители и две сестры тоже в отчаянии.

Мухаммад Шабан Ганаи, 60 лет, работает по найму. Семье пришлось продать свою корову и брать кредиты у людей, чтобы иметь деньги на ведение дела.

"Такое ощущение, что на нас обрушилась гора. Похоже, мы теряем надежду на освобождение нашего сына под залог", - сказал Ганай.