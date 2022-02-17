Франция и европейские союзники выводят войска из Мали

Франция и ее союзники из европейских сил объявили, что начнут вывод войск из Мали после почти 10 лет борьбы с местными повстанцами.

В заявлении, подписанном Францией и ее африканскими и европейскими союзниками и опубликованном в четверг, говорится, что "многочисленные препятствия" со стороны правящего военного правительства означают, что больше нет условий для проведения операций в Мали.

Это решение касается как французских сил операции "Бархан" в Сахеле, так и европейских сил "Такуба", которые Париж пытался сформировать вместе со своими союзниками.

"Политические, оперативные и правовые условия больше не соблюдаются для эффективного продолжения их нынешнего военного участия в борьбе с терроризмом в Мали", - говорится в заявлении.

Поэтому союзники "решили начать скоординированный вывод своих военных ресурсов, предназначенных для этих операций, с территории Мали".

Со своей стороны, президент Франции Эммануэль Макрон "полностью" отверг идею о том, что Франция подвела свою бывшую колонию, добавив: "Мы не можем оставаться в военном отношении рядом с де-факто властями, чью стратегию и скрытые цели мы не разделяем".

Эксперты считают, что уход войск французских войск оставит «вакуум безопасности», создав проблемы как для Мали, так и для Нигера, по крайней мере в краткосрочной перспективе, и особенно в пограничной зоне, где находится большинство вооруженных групп.

Оливье Сальгадо, пресс-секретарь миротворческой миссии ООН MINUSMA в Мали, сообщил агентству AFP, что ООН изучает последствия вывода войск и "предпримет необходимые шаги для адаптации".

Развертывание миссии в Мали было сопряжено с проблемами для Франции. Из 53 солдат, погибших в ходе миссии "Бархан" в Западной Африке, 48 погибли в Мали.

Франция ввела войска против повстанцев в Мали в 2013 году, но насилие так и не было полностью подавлено, и теперь появились новые опасения, что повстанцы выйдут к Гвинейскому заливу.

Однако даже после вывода войск из Мали союзники пообещали продолжать борьбу с "терроризмом" в других странах, включая Нигер.

"Тем не менее, они согласились продолжать совместные действия против терроризма в Сахельском регионе, в том числе в Нигере и Гвинейском заливе", - говорится в заявлении.

"Они начали политические и военные консультации с целью определить условия этих совместных действий к июню 2022 года".

Объявление о выводе войск поступило в критический для Макрона момент, всего за несколько дней до долгожданного заявления президента о том, что он будет баллотироваться на новый срок на выборах в апреле.

Оно также совпало с тем, что Макрон стремится взять на себя ведущую роль в международной дипломатии, поскольку он оказывает давление на Россию с целью добиться деэскалации в противостоянии вокруг Украины.

Особенно с учетом приближающихся выборов во Франции, приоритетом Макрона является обеспечение того, чтобы любой вывод войск не вызвал сравнений с хаотичным уходом США из Афганистана в прошлом году.

В среду Макрон подготовил почву для объявления, организовав ужин с участием лидеров ключевых союзников Франции в регионе Сахеля - Чада, Мавритании и Нигера.

Официальные лица из Мали и Буркина-Фасо, где также недавно произошел переворот, не были приглашены на встречу.

В настоящее время в Сахельском регионе дислоцировано в общей сложности 25 000 иностранных военнослужащих.

В их число входят около 4300 французских солдат, численность которых в соответствии с объявленным в прошлом году сокращением должна снизиться до 2500 человек в 2023 году по сравнению с максимальной численностью в 5400 человек.

Другие силы, развернутые в Мали, - это миротворческая миссия ООН MINUSMA, созданная в 2013 году, и EUTM Mali, миссия ЕС по военной подготовке, цель которой - повысить потенциал малийских военных в борьбе с вооруженными повстанцами.

По словам французского источника, попросившего не называть его имени, даже после своего ухода Франция в течение некоторого времени будет оказывать миротворческим миссиям поддержку с воздуха и медицинское сопровождение.

Однако уход Парижа может создать условия для того, чтобы другие европейские державы, такие как Великобритания или Германия, отказались от своей роли в многонациональных миссиях.

Отношения между Францией и Мали упали до нового минимума после того, как военное правительство во главе с Ассими Гоита отказалось придерживаться графика возвращения к гражданскому правлению.

Запад также обвиняет Мали в том, что для укрепления своих позиций она прибегает к услугам российских наемников, что дает Москве новый плацдарм в регионе.

"Это бесславный конец вооруженной интервенции, которая началась в эйфории и закончилась девять лет спустя на фоне кризиса в отношениях между Мали и Францией", - комментирует газета Le Monde.